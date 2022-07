Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 4 de julho de 2022.

Promoções de voos de ida e volta são para o período de baixa temporada, entre os meses de setembro e novembro. Passagens são vendidas com taxas e encargos já inclusos.

A baixa temporada segue com ofertas de voos para quem embarca no Aeroporto Mário Ribeiro (MOC), em Montes Claros. As companhias aéreas estão com passagens de ida e volta para quem deseja viajar gastando muito pouco. A nossa equipe reuniu diversas opções de destinos com o preço em conta para quem deseja conhecer outros lugares entre os meses de setembro e novembro deste ano. As passagens são vendidas com todas as taxas e encargos já inclusos.

A promoção em destaque é com destino a São Paulo. Os voos de ida e volta saem por apenas R$ 346. Os bilhetes são para o mês de setembro. O trajeto é feito sem escalas e o desembarque é no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU). A oferta é da LATAM.

Compre passagens de ida e volta Montes Claros/São Paulo por R$ 346

Outra oferta para quem embarca em Montes Claros é com destino a Curitiba. As passagens de ida e volta são vendidas por R$ 626. A promoção é da Gol, para o mês de outubro. O trajeto é feito sem escalas e o desembarque é no Aeroporto Afonso Pena (CWB).

Vale lembrar que todas as ofertas são para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano. As ofertas não são válidas para os feriados deste período. Todas as passagens são vendidas com as taxas já inclusas nos peços dos bilhetes.

Belo Horizonte tem ofertas de voos de ida e volta

A nossa equipe também listou ofertas com embarque no Aeroporto Internacional de Confins (CNF), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os voos de ida e volta são vendidos com todas as taxas e encargos já inclusos. As ofertas são para o período de baixa temporada, entre setembro e novembro deste ano.

Os destaques são as promoções para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Os voos para a capital paulista saem por apenas R$ 290. A promoção é da LATAM, para o mês de setembro. Já as passagens para a Cidade Maravilhosa são vendidas por R$ 319. A oferta também é da LATAM e os bilhetes são para o mês outubro. Quem deseja visitar a capital parananense, a Gol tem promoções de voos de ida e volta por apenas R$ 330. O trajeto é sem escalas, válido para o mês de novembro.

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte