Crescimento das franquias odontológicas atrai investidores, diz empresário

* Por: DINO - 6 de julho de 2022.

O setor de franquias registrou alta de 8,8% no primeiro trimestre de 2022 em comparação ao ano anterior – este foi o quarto trimestre de altas consecutivas, segundo dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising). Em sua mais recente Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising, deste ano de 2022, a entidade verificou que a receita do setor, que era de R$ 39,881 bilhões, avançou para R$ 43,380 bilhões.

O levantamento, além disso, revelou que o faturamento aumentou em todas as áreas nos três primeiros meses deste ano. O destaque foi para os segmentos de Moda (13,5%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (13,4%), Casa e Construção (9,3), Foodservice (9,1%) e Alimentação – Comércio e Distribuição (7%).

Foi identificado o acréscimo de 2.771 operações de franchising no país, totalizando 173.770 operações. Congregadas, as unidades foram responsáveis por 1.417.529 empregos diretos. A Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising foi realizada entre os dias 5 de abril e 6 de maio de 2022.

Lucas Romi, sócio e vice-presidente de expansão e novos negócios da Odontoclinic, franquia de clínicas odontológicas, conta que o crescimento das franquias odontológicas e de saúde tem atraído investidores de diferentes mercados para esse segmento.

“Para termos uma ideia, o setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que engloba tanto as franquias odontológicas quanto as de saúde, apresentou uma melhora de faturamento no mercado de franquias quando comparamos 2021 a 2022, com um avanço de 13,4%, segundo dados divulgados pela ABF”, reporta Romi.

Ele destaca que a odontologia é um dos setores que apresenta maior potencial, com expectativas positivas para os próximos anos. “Vários fatores reforçam isso, por exemplo: o setor é resiliente às crises, há pouco investimento nos serviços públicos de odontologia, sem falar do crescimento do modelo de franquias”.

De fato, a busca por cuidados de higiene bucal, em um momento em que a indústria apresenta diversos avanços e cresce o interesse por procedimentos estéticos dentários, impulsionam o setor odontológico a um crescimento contínuo. A informação faz parte de um estudo da companhia irlandesa Research and Markets, que revela que o mercado deve movimentar, a nível global, quase US$ 35,7 bilhões (R$ 181,16 bilhões) até 2023 – uma alta média de 5,59% desde 2018.

Franquia odontológica oferece benefícios para franqueadores e franqueados

De acordo com Romi, a abertura de uma franquia de clínica odontológica oferece uma série de benefícios tanto para o franqueador quanto para o franqueado. “Trata-se de uma relação que gera benefícios para ambos os lados. Ao investir em uma franquia odontológica, os empreendedores e dentistas conseguem uma oportunidade de crescer, superar dificuldades e conquistar o sucesso desejado com a clínica”.

Enquanto isso, acrescenta, a franqueadora expande a rede e consegue levar uma odontologia de qualidade com preços acessíveis para mais pessoas. Dados da Abimo (Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar) apontam que, em média, 12 milhões de brasileiros procuram um dentista em busca de melhora da saúde bucal e da autoestima.

A título de exemplo, o sócio e vice-presidente de expansão e novos negócios da Odontoclinic cita que a rede de franquias atua no Brasil inteiro com o modelo one-stop-shop – o que significa que as clínicas devem oferecer os diversos tipos de tratamentos da odontologia, para que o paciente tenha condições de resolver todos os problemas em apenas um lugar.

“Ademais, com vários especialistas o atendimento pode ser estendido para toda a família. Isso traz mais praticidade para os pacientes e aumenta as possibilidades de negócio, já que ele não precisará procurar outros profissionais da área”, conclui Romi.

Para mais informações, basta acessar: https://franquiaodontoclinic.com.br/