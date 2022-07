Aplicativos de trânsito contribuem para avanço das tecnologias em mobilidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de julho de 2022.

Os aplicativos de trânsito – criados, em sua maioria, para oferecer segurança, reduzir tempo e possibilitar economia aos motoristas – têm sido grandes aliados no desenvolvimento de novas tecnologias em mobilidade urbana, bem como no aperfeiçoamento das ferramentas já existentes como, por exemplo, os radares, lombadas eletrônicas e sistemas de pesagem.

Isso porque os aplicativos conseguem mostrar com precisão ao motorista o melhor trajeto, coletar dados das vias, alertar sobre condições do trânsito, sobre acidentes, bloqueios de vias, condições climáticas e muito mais. Tudo acontece 24 horas por dia.

Paralelamente a isso, os equipamentos de mobilidade também são desenvolvidos com o propósito de aumentar a segurança e oferecer subsídios para o controle, planejamento e para gestão da urbana mais sustentável.

No Brasil, fabricantes de equipamentos em tecnologia de mobilidade já estão desenvolvendo sistemas que possibilitem a integração entre motoristas, veículos e aplicativos de trânsito.

“Neste exato momento, soluções plenamente digitais para a realização de sistemas de ITS ultra seguros e eficientes estão sendo projetados e implementados baseados, principalmente, nestes três pilares tecnológicos”, afirma Guilherme Araújo, especialista em mobilidade e presidente da Velsis, empresa paranaense de tecnologia em trânsito.

Hoje, as tecnologias são fabricadas utilizando inteligência artificial e integrando dados, vídeos e imagens para otimizar ações de fiscalização fazendárias, ambientais, de trânsito e de segurança pública nas rodovias e vias públicas.

Integração

No que se refere aos radares, os aplicativos e equipamentos se complementam. A cada novo radar instalado em uma via, o aplicativo mapeia o ponto e alerta o condutor, que instantaneamente reduz a velocidade.

Já os equipamentos são dotados de sensores que possibilitam identificar o perfil de tráfego, a velocidade e geometria do veículo em toda a seção da via, inclusive entre as faixas, e captam informações do veículo, como cor, modelo e situação perante os órgãos de trânsito.

“Estamos em um momento da história em que se torna mais frequente a fusão de tecnologias para realizar funções complexas, para melhorar a experiência e a segurança dos usuários, trazendo benefícios para a sociedade”, reforça Guilherme.

Avanços – Segundo ele, pode-se esperar que em breve as vias e os veículos, bem como as pessoas, irão se comunicar, interagir e tomar decisões em tempo real. “Isso irá gerar um novo nível de cognição e grandes ganhos em segurança no trânsito, gestão de tráfego e garantias de direitos da sociedade”, afirma.

Além dos aplicativos e dispositivos de trânsito eletrônicos embarcados, a instrumentação viária e a tecnologia dos veículos prometem uma grande revolução no transporte de pessoas e cargas, com algoritmos avançados baseados em inteligência artificial.

Para que se tenha ideia, a tecnologia nos veículos está evoluindo de forma tão rápida que prometem se deslocar de forma segura e eficiente até o destino solicitado pelo usuário.

Além disso, o grande número de sensores e instrumentos presentes em praticamente todos os veículos atuais – incluindo soluções para motorização e monitoramento de componentes como freios, amortecedores e outros itens têm alta conectividade. Eles enviam dados de forma constante para os fabricantes para a realização de funções como manutenção preditiva e melhorias de projeto.

No que se refere à infraestrutura viária, observa-se evolução na mesma velocidade. O monitoramento avançado do tráfego e a geração de dados de altíssima precisão – fundamentais na concepção das soluções de Smart Cities e Intelligent Transportation Systems (ITS) – para a operação de veículos autônomos e soluções preditivas de acidentes.

Aplicativos que contribuem com a mobilidade no trânsito:

Waze

Entre os recursos de navegação, o Waze ganha destaque por ser integrado a uma comunidade de usuários, simplificando o trânsito nas estradas e rodovias.

Google Maps

Com o Google Maps também é possível acompanhar o trânsito em tempo real e horários de pico, assim como acidentes próximos e vias fechadas. Além disso, também há informações sobre restaurantes na estrada, tendo acesso ao cardápio, avaliações de clientes, preços e fotos da fachada e do ambiente interno.

Moovit

O Moovit é uma ferramenta de mobilidade urbana que calcula rotas dos serviços de transporte público, como metrô, ônibus, trens e até barcas. No Brasil, ele funciona nas maiores metrópoles do país.

Carrorama

O Carrorama é um app que compila dados. Com ele, caminhoneiros e gestores têm acesso a uma variedade de informações sobre seus veículos, permitindo saber quanto está gastando com cada um. Isso sem falar no sistema de notificação, que comunica os usuários quando alguma providência precisa ser tomada.

TruckPad

Um dos maiores destaques da tecnologia para o caminhoneiro é a otimização e o planejamento de viagens, tanto para a conexão entre quem procura fretes e quem os oferece quanto para o aproveitamento do tempo. Nesse sentido, o Truckpad é pioneiro, pois pode ser usado por empresas e motoristas.

Radarbort

Combina alertas em tempo real com sistema de aviso de radares offline. Com o Radarbot é possível obter informações sobre radares, alertas de trânsito em tempo real e limites de velocidade específicos para automóveis, motos, caminhões e veículos comerciais.