A terceirização do Departamento Pessoal está ajudando empresas a reduzir custo

* Por: DINO - 7 de julho de 2022.

O BPO – Business Process Outsourcing ou terceirização do departamento pessoal, teve início com foco nas áreas administrativa e de informática, nos Estados Unidos, em 1980. Hoje, estima-se que 40% das empresas norte-americanas sejam adeptas da terceirização de processos. Já, no Brasil, o serviço consolidou-se nos anos 2000 com o surgimento de empresas habilitadas para a prestação do serviço.

Segundo pesquisas realizadas por Report Linker e Grand View Research, os benefícios de custo alcançados pela terceirização de serviços devem atingir US$ 332.4 bilhões em 2025 e até 2027 o mercado de BPO deve atingir o patamar dos US$ 405.6 bilhões. Um crescimento significativo de 8% ao ano. Porém, muitas empresas ainda têm dúvidas se devem terceirizar o seu departamento pessoal. Isso porque o processo envolve dados confidenciais e sensíveis dos seus funcionários.

Segundo Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia, cada empresa possui processos específicos e o BPO é indicado para aquelas que possuem os seguintes pontos:

Alto índice de rotatividade de colaboradores;

Já possui cultura de terceirização;

A empresa ainda tem muitos processos manuais;

Equipe de RH ou folha de pagamento é muito grande;

Problemas recorrentes na folha de pagamento;

Empresas que querem ter foco em seu negócio principal, para não perder oportunidades;

Segmentos em crescimento, sem possibilidade de aumento do seu headcount;

Reestruturação da empresa.

O BPO de RH possibilita significativa redução no custo para a elaboração da folha de pagamento e evita prejuízos gerados por cálculos errados ou informações incorretas.

Ao terceirizar, a empresa opta por transferir as responsabilidades de determinado departamento de um negócio para uma consultoria especializada. Assim, os colaboradores da organização têm a oportunidade de aliviar a carga de trabalho, atuando de maneira mais focada e estratégica.

Consequentemente, este processo possibilita uma série de benefícios, como:

redução anual de custos operacionais com RH entre 15% e 40%;

redução do risco de negócio e agilidade no tempo de resposta;

flexibilidade na gestão dos serviços e das necessidades do negócio;

redução de riscos trabalhistas e fiscais;

eliminação de custos decorrentes de falhas no processamento e na aplicação da legislação;

operações com estrutura de custos variáveis, de forma previsível e gerenciável;

direcionamento do foco do cliente para atividades que agregam valor aos seus negócios;

potencialização da eficiência e dos resultados da área;

processos operacionais baseados nas melhores práticas;

geração de base de conhecimento e formação contínua da equipe;

gestão de produtividade e performance;

redução de incidentes recorrentes e erros manuais;

ferramentas preditivas;

ganho com otimização de infraestrutura e treinamentos;

know-how de uma equipe especializada na área em questão;

maior agilidade nos seus processos;

melhores resultados operacionais e de vendas.

Outro ponto positivo em terceirizar a folha de pagamento é que o BPO de RH pode assumir diversas atividades, proporcionando maior agilidade nos processos das empresas. Ricardo Nunes, cita algumas dessas atividade:

Administração de pessoal

Admissões e demissões;

Entregas de crachás;

Entregas de benefícios;

Controles de férias e licenças;

Atendimentos e movimentações.



Pagadoria

Cálculo de férias;

Cálculo de rescisões;

Cálculo de adiantamentos;

Cálculo da folha de pagamento;

Pagamento de benefícios em folha;

Encargos sociais.

Rotinas anuais;

Contabilização pré-conciliada.



Sistemas informatizados

Folha de pagamento;

Gestão de RH;

Ponto eletrônico;

Gestão do conhecimento;

Portal de RH;

Informações gerenciais;

Infra e contingência.

Existem diversas empresas no mercado que oferecem o BPO RH. Como a terceirização do Departamento Pessoal traz impactos diretos para as empresas, é fundamental que estas tomem alguns cuidados e escolham a consultoria que melhor lhes atenda nos serviços desejados. Além disso, é importante verificar referências e se a consultoria de BPO possui pessoal capacitado e infraestrutura tecnológica para exercer as funções exigidas em um BPO de RH, assim, a empresa conseguirá obter melhor planejamento da sua folha de pagamento e controle dos processos burocráticos de RH, além de agilizar e otimizar os processos internos, de modo a favorecer um ambiente de alta performance.