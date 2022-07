Incentiv.me vence prêmio internacional na Europa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de julho de 2022.

A startup Incentiv.me, com sede em Florianópolis (SC), começa a dar os primeiros passos rumo à internacionalização dos seus negócios. Nesta quinta-feira (30/06), a empresa conquistou o prêmio LatAm Edge Awards, na categoria Impacto Social. A premiação é destinada a startups e pré-scaleups da América Latina que querem expandir para o Reino Unido e para a Comunidade Europeia.

O crescimento constante da startup de inovação tributária, que conecta o ecossistema de leis de incentivo fiscal a projetos sociais, para que empresas como Nubank, e multinacionais, como Electrolux,Gelita, 99, TWC, possam ampliar seu investimento social, fez a Incentiv.me identificar oportunidades no exterior.

O CEO Douglas Nicolau afirma que, mais do que um marco na história da empresa, o prêmio é a chance de ampliar ainda mais os impactos sociais positivos no mundo. “Estamos extremamente felizes em representar o Brasil na agenda de inovação social, especialmente em tempos tão desafiadores. Como empreendedor, sempre sonhei em criar uma máquina do bem, uma empresa rentável, sustentável, que gerasse impacto socioambiental positivo. Essa premiação vai contribuir para que a gente consiga estruturar este mindset global e investir em conhecimento de mercado, com mais maturidade, para dar esse próximo passo, com uma base mais sólida”.

Segundo Sandra Sinicco, CEO da Latam ScaleUp, “puderam constatar que, da última edição, em 2019, até agora houve uma maturação exponencial do ecossistema brasileiro e isso se refletiu nos resultados que mostram startups de diversos lugares do país, sendo apenas duas de São Paulo, capital. Nos demais países também vimos este fenômeno acontecer, porém em menor escala. Isso é muito bom para a sociedade em geral, pois é sabido que estas empresas geram empregos, contribuem para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e para a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo”.

Incentiv.me – startup de inovação tributária (taxtech) que conecta o ecossistema de leis de incentivo fiscal, oferecendo produtos e serviços para patrocinadores, incentivadores, proponentes e toda a sociedade. Hoje, soma 379 projetos em 16 estados brasileiros, 120 empresas e mais de 60 mil vidas transformadas.