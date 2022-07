QR Code sendo incorporado no mundo da tatuagem

7 de julho de 2022.

Cada vez mais a tecnologia vem incorporando outros setores, justamente para trazer esta facilidade e comodidade ao ser humano, até mesmo o mundo da tatuagem não ficou fora desta, a novidade de agora é a tatuagem QR Code.

O QR Code (Quick Response), que tem como tradução “resposta rápida, se tratando de um código de barras bidimensional reconhecido pela maioria dos smartphones da atualidade que acompanham câmera. Ao ler o código, a imagem será processada e convertida a inúmeras possibilidades digitais, tais como: cartão de visita, endereço de site, link, e-mail, número telefônico, localização, pagamento, formulário, vídeo, etc. O seu uso é livre de qualquer licença, permitindo que qualquer pessoa o utilize.

E trazendo para o mundo da tatuagem, o QR Code representa a individualidade do ser humano, assim como o código tatuado, sendo ele único. Esse código faz com que a pessoa tatuada destaque seus interesses, com o resultado de leitura direcionando a infinitas possibilidades pessoais e de negócios.

No estúdio de tatuagem Itattooclub, localizado na região do Sumaré em São Paulo, foi feito uma arte pelo artista Diego Curcio @profanotattoo, onde um pai homenageia seus dois filhos. O QR code tatuado, ao ser escaneado, leva para uma página na web que contém o nome de seus filhos. “É uma homenagem simples, porém de grande importância para mim, é uma forma de ter meus filhos a todo momento”, diz o pai ao observar o resultado. Este tipo de tatuagem leva tempo e exige precisão, pois o código precisa ser testado para que a câmera o reconheça.

Esta modalidade está sendo abraçada até mesmo por aplicativos streaming de música como o Spotify, que apresentou um recurso onde transforma uma música ou playlist de sua plataforma em um QR Code que poderá ser compartilhado, e esse código só poderá ser reconhecido no próprio aplicativo, sendo assim, o usuário levaria a suas canções favoritas em forma de arte.

