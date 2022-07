Benefícios da empresa: o que os colaboradores esperam

* Por: DINO - 8 de julho de 2022.

Hoje em dia, cada vez mais empresas se preocupam com o bem-estar de seus colaboradores. Isso ficou comprovado em uma pesquisa realizada pela consultoria Willis Towers Watson, que mostrou que, de 2015 para 2021, houve um aumento de 33% no interesse das corporações em promover ações e benefícios relacionados à saúde e bem-estar de seus funcionários.

Isso é muito positivo, afinal, os colaboradores sentindo-se bem no ambiente de trabalho possuem melhor qualidade de vida e também melhoram os resultados dos seus projetos. Ou seja, os benefícios da empresa são muito importantes, e essa é uma situação comumente chamada de via de mão dupla, com vantagens para os dois lados.

Esse texto é para quem quer implementar no RH os benefícios para os colaboradores, mas tem dúvidas sobre quais ações são realmente vantajosas e interessam à equipe.

Planos de saúde, ginástica laboral no trabalho, day-off para aniversariantes, são algumas das ideias que já são bem conhecidas. Porém, é necessário pesquisar e descobrir qual o melhor para cada ambiente de trabalho. Afinal, as pessoas mudam e as preferências também.

A importância dos benefícios

As empresas que proporcionam benefícios aos seus colaboradores, demonstram se importar com a sua equipe. Isso gera uma grande sensação de pertencimento em cada funcionário. E quando as pessoas se sentem pertencentes a algo ou algum lugar, dão o máximo para que as coisas ocorram bem. No caso das empresas, fica nítida a maior entrega dos colaboradores quando sentem-se valorizados.

Se o RH ainda não promove boas ações com os colaboradores, é importante estar ciente de que muitos já promovem. Os funcionários sabem disso e, por isso, podem ter o desejo de mudar e buscar novas oportunidades em outro lugar. Então, é necessário levar a ideia dos benefícios para os gestores, afinal, a retenção de talentos é fundamental para um negócio que busca crescer.

Outro fator que torna os benefícios da empresa fundamentais envolve a saúde mental dos colaboradores. Sabe-se que hoje um dos grandes males que abalam as pessoas são as doenças psicológicas causadas pelo estresse. Um ambiente saudável, que promova ações e benefícios aos colaboradores é capaz de diminuir (e muito) o estresse em seus funcionários. Pausas durante o dia para integração, cuidados com a saúde etc, trazem resultados positivos.

O que os colaboradores mais buscam

Sabe-se que alguns benefícios são obrigatórios por lei, como FGTS, 13º salário, férias remuneradas, entre outros. Não são desses benefícios que esse texto trata. Hoje, as pessoas querem que suas empresas se importem com sua saúde, situação financeira e outros aspectos que afetam sua qualidade de vida. Afinal, esses colaboradores dedicam grande parte do seu tempo ao trabalho.

Em algumas pesquisas já realizadas, foram destacados principais desejos dos colaboradores em relação aos benefícios da empresa.

Muitos funcionários desejam que suas empresas proporcionem planos de saúde, para não se preocuparem com emergências e terem que contar somente com o serviço público. Hoje, existem diversas parcerias para os RHs realizarem com convênios e entregar isso, um ótimo benefício e que gera reconhecimento e grande satisfação, pois demonstra que a empresa quer cuidar de seus funcionários.

Outra coisa que os colaboradores buscam bastante é mais tempo livre. O day-off nos aniversários é uma possibilidade de gerar isso, com um dia de folga remunerada para o colaborador comemorar com as pessoas que ama. Outra alternativa, que é testada em algumas empresas, é a de realizar uma semana de trabalho mais curta, ou uma sexta-feira com um expediente menor, onde os funcionários podem sair mais cedo para resolverem seus afazeres pessoais.

Entre os benefícios da empresa mais buscados pelas pessoas, também está a flexibilidade, conhecida como trabalho híbrido. Principalmente após a quarentena relativa ao coronavírus, quando muitas pessoas conheceram o home office na prática, trabalhar de casa, com maior privacidade e conforto tornou-se muito atrativo. Então, hoje, diversos colaboradores gostam da opção de escolher ao menos alguns dias da semana para realizar seu trabalho no modelo home office.

Pesquisa interna

Depois de conhecer algumas ideias sobre o que diversos colaboradores demonstraram interesse em receber como benefícios. É necessário saber que as preferências podem variar muito de empresa para empresa e, por isso, deve-se realizar uma pesquisa interna para saber o que realmente a equipe busca e o que é possível a empresa proporcionar para melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho.

Antes do primeiro passo da pesquisa interna, precisa-se conversar com gestores e diretores, fazer orçamentos e descobrir o que está dentro da realidade da empresa para poder oferecer aos funcionários. Afinal, os benefícios aos colaboradores não podem causar um prejuízo para o negócio, senão todos saem perdendo no final das contas.

Após estar ciente do que pode ser implementado, é hora de aplicar a pesquisa. Para isso, basta informa aos funcionários de que será realizada essa pesquisa interna, falar sobre o objetivo e a importância da participação de todos para o benefício da equipe. Assim, é provável que o engajamento nas respostas aumente.

A pesquisa deve ter questões objetivas, dando possibilidades de benefícios de acordo com o que você já viu ser possível com os gestores. Porém, é importante deixar campos de texto para que os colaboradores façam sugestões. Muitas vezes as ideias partidas dos funcionários são excelentes.

Após obter as respostas dos colaboradores, uma nova reunião com os diretores deve ser realizada, mostrando quais as preferências da equipe e buscando colocar em prática os benefícios da empresa, que, vale ressaltar mais uma vez, trarão grandes vantagens, tanto para as pessoas, quanto para o negócio.

Vale ressaltar que, após a pesquisa interna, é necessário que os funcionários vejam mudanças. A missão do RH é mostrar que os benefícios foram concedidos. Mesmo que seja ”óbvio”, quando colocar o benefício em prática, é crucial um comunicado para os funcionários avisando que receberam o benefício de acordo com a pesquisa realizada. Assim, o RH e a empresa ganham credibilidade com seus colaboradores e, consequentemente, um maior engajamento em ações futuras.