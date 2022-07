Vittal promove primeira vacinação corporativa contra Covid-19 do Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de julho de 2022.

A Vittal acaba de anunciar um feito histórico: a empresa realizou, nos primeiros dias de julho, a primeira vacinação corporativa contra a Covid-19 do Brasil – e do mundo – em parceria com o laboratório AstraZeneca. A vacinação aconteceu na Neo Rodas, empresa do segmento automobilístico brasileiro, que pertence ao Grupo ABG e possui cerca de 1.500 colaboradores.

Especializada em exames laboratoriais e vacinas, a Vittal é parceira da AstraZeneca no Brasil para vacinação corporativa. Como em maio o governo regulamentou a comercialização da vacina de Covid-19 para a rede privada, além de disponibilizar o imunizante em suas clínicas abertas ao público, a Vittal iniciou as primeiras vacinações corporativas contra a Covid-19 no país.

“Na Neo Rodas, a ação foi suportada por uma moderna Unidade Móvel de Saúde instalada no pátio da empresa, proporcionando acolhimento, conforto e segurança aos colaboradores, que foram vacinados de forma individual e personalizada”, explica Renato Ávilla, CEO da Vittal Diagnósticos e Vacinas.

O executivo da Vittal explica que a metodologia é bastante simples e segura. “Como a Unidade Móvel de Saúde estava conectada ao site do Ministério da Saúde, era realizada uma verificação on-line sobre o status de vacinação de cada colaborador: número de doses recebidas até o momento e a data da última dose aplicada, por exemplo.”

Tendência apontada por especialistas, a vacinação corporativa é uma das expertises da Vittal, que agora se torna pioneira levando também a vacina da Covid-19 para as empresas.

“É muito gratificante para toda a equipe Vittal ter participado de mais esse marco na história da imunização e proteção da nossa gente, visto que é comprovado por pesquisas que mais de 50% dos brasileiros não retornaram aos postos de saúde para se imunizarem com a dose de reforço contra a Covid-19. A missão da nossa empresa, que está capacitada para atender clientes corporativos em todo o Brasil, é reduzir sensivelmente esse percentual. Ainda em julho, mais duas empresas terão a Vittal como parceira na imunização de seus colaboradores”, conclui.

A empresa nasceu em 2019 com o propósito de promover soluções cada vez mais completas e inovadoras na promoção de saúde e qualidade de vida. É focada em atendimento corporativo e possui clínicas médicas altamente especializadas. Oferece expertise em exames laboratoriais, vacinas, serviços e ações que visam a prevenção de doenças e qualidade de vida, e atende a centenas de empresas nacionais e multinacionais.