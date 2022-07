ZEISS lança tecnologia que elimina vírus e bactérias em lentes de óculos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de julho de 2022.

A alemã ZEISS lança agora no Brasil o DuraVision AntiVirus Platinum UV, tratamento antirreflexo com propriedades antibacterianas e antivirais. Disponível no Brasil, a nova tecnologia da marca combate ativamente e inibe o crescimento de 99,9% dos vírus e bactérias potencialmente nocivos na superfície das lentes, ajudando a melhorar a higiene dos óculos.

O lançamento exigiu mais de cinco anos de estudo sobre o conteúdo microbiano das lentes de óculos, realizado em cooperação com a Universidade de Furtwangen, na Alemanha. Projetado para apresentar baixa refletância luminosa, o tratamento também é otimizado para alta resistência a arranhões.

Em contato direto com a pele e constantemente manuseados, os óculos – assim como outros itens de alto toque – têm exposição bacteriana significativa e altamente diversificada. As lentes podem ser facilmente contaminadas por gotículas de saliva, por exemplo. O tratamento combina ainda propriedades antirreflexo, repelentes de sujeira e poeira, facilidade de limpeza e resistência a riscos, além de fornecer proteção UV total de até 400 nm.

Tecnologia

Invisível a olho nu, a tecnologia desenvolvida pela ZEISS incorpora características antimicrobianas da prata, conhecidas e bem estabelecidas na ciência e na medicina há séculos, de forma que os vírus e bactérias que chegam à superfície das lentes não consigam se desenvolver.

Inserida no tratamento por meio de um processo especial a vácuo, a prata libera íons (Ag+) que impedem o crescimento de vírus e bactérias presentes na lente. Testes laboratoriais confirmam a eficácia dos íons de prata de acordo com as normas ISO 21702: 2019 (E), para vírus encapsulados, e ISO 22196: 2011 (E), para bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, e tiveram sua eficácia comprovada.

“A preocupação com a higiene das lentes é uma constante entre usuários de óculos e ficou ainda mais latente devido ao cenário pandêmico”, explica Marcelo Frias, Diretor de Marketing da ZEISS na América Latina.

Disponível nas unidades ZEISS VISION CENTER em todo o país, o tratamento pode ser aplicado em todo o portfólio de lentes de resina da ZEISS. Para mais informações, basta acessar o site https://bit.ly/35DGhyi.