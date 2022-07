Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os cuidados com a saúde bucal

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho Laranja visa a conscientização e sensibilização da população para a importância da Ortodontia preventiva em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por ser o período em que os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função das férias escolares. Com o slogan “Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida”, a campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais promovidas por odontopediatras e tem inspiração na Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a importância das estratégias preventivas na promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em pacientes em crescimento, bem como de outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a importância de que a primeira consulta ao ortodontista aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada em 2019 conta com a aderência da comunidade odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de consultas desde o início da campanha, como demonstraram os dados colhidos pela professora Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) – campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a importância da visita aos 6 anos para avaliação de possíveis necessidades na área ortodôntica e também como um todo, pois, como enfatizam os profissionais envolvidos na ação, é importante conscientizar a população de que muitas vezes uma única consulta ortodôntica pode ser determinante para melhorar o sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito relevante para promover a conscientização da população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade, para a avaliação com um especialista em Ortodontia. “Isso não quer dizer que nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico, mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança quanto aos cuidados preventivos para o desenvolvimento de uma boa oclusão”. Dr. Luis Antônio explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou interceptativa nos casos indicados.