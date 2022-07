Roland DG apresenta novas soluções na FuturePrint

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de julho de 2022.

A Roland DG participará da FuturePrint 2022, feira de serigrafia, sign e têxtil que acontece de 20 a 23 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

No evento serão apresentadas duas soluções, uma com recorte integrado para comunicação visual, desenvolvida a partir do feedback dos usuários e outra voltada para a impressão direta em matéria-prima de até 9,5cm de espessura, como PVC, madeira, papelão ondulado e acrílico, com aplicações em displays de PDVs, placas de sinalização e peças de decoração.

“A FuturePrint é fundamental para ficarmos mais próximos de clientes mostrando inclusive as inovações tecnológicas, uma para quem está dando os primeiros passos no segmento e outra utilizada para pontos de venda”, sintetiza Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil.

No estande da Roland DG, o visitante que deseja montar o seu próprio negócio em comunicação visual também vai encontrar um espaço com três tecnologias para começar a empreender.

SERVIÇO

FuturePrint 2022

Estande Roland DG – L031- Rua L

Data: de 20 a 23 de julho de 2022

Horário: De quarta a sábado, das 13h às 20h. Sábado das 10h às 17h.

Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP