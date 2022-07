Turismo corporativo e de eventos reaquecem no pós-pandemia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de julho de 2022.

Após dois anos de estagnação por conta dos efeitos da pandemia, os setores do turismo e de eventos dão sinais de uma retomada gradual no Brasil, semelhante ao cenário anterior à crise da Covid-19. Dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Governo Federal por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o índice de atividades turísticas registrou um aumento de 75,6% em março de 2022 no país, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os números são atribuídos ao aumento nas receitas de empresas dos setores de transporte aéreo, restaurantes, hotéis, rodoviário coletivo de passageiros, locação de automóveis e serviços de bufê. De acordo com o IBGE, todas as 12 unidades da Federação analisadas avançaram, destacando, principalmente, São Paulo (85,7%), Minas Gerais (100%), Rio de Janeiro (42,3%), Rio Grande do Sul (131,3%) e Bahia (66,6%).

Para Priscilla Levinsohn, diretora de Marketing do Complexo Multiuso de São José dos Campos, esse resultado pode ser percebido pela procura na realização de eventos nos espaços do empreendimento que coordena e, também, pelo aumento das hospedagens no hotel localizado dentro do complexo. “Do final do ano passado até agora, verificamos um aumento de 58% na procura pelo nosso hotel. O ano já começou acima das nossas expectativas”, afirma ela.

A diretora explica que geralmente o movimento nos três primeiros meses do ano é mais fraco, porém não foi o que aconteceu neste ano, com grande procura especialmente atrelada aos eventos. “O reaquecimento dos eventos contribui para a volta do crescimento do setor hoteleiro. Contabilizamos crescimento do movimento mensal do nosso hotel na ordem de 15% a 20%, e isso é gerado por eventos de todos os tipos que vêm acontecendo na cidade”, diz Priscilla.

Eventos como o Mr. Moo Festival, considerado o maior festival de churrasco do mundo, é um exemplo que mostra como os eventos podem movimentar uma cidade. Este ano, primeira edição presencial desde que começou a pandemia em 2020, somou uma produção com mais de 100 mil metros quadrados, três palcos, 72 Estações de churrasco, 22 bares, além de uma roda gigante e mirante de 360°, reunindo milhares de pessoas em São José dos Campos. Da mesma forma, diversos eventos de todos os portes já estão agendados e vão movimentar os municípios por todo território brasileiro.

O público corporativo também se destaca neste retorno às atividades presenciais. Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), ao todo, o setor de viagens corporativas faturou R$ 869 milhões somente em março deste ano, apenas 2% menor quando comparado a 2019, quando o valor chegou a R$ 890 milhões. Ainda de acordo com a entidade, os deslocamentos vinculados aos negócios representam 60% dos bilhetes aéreos emitidos no Brasil.

Entre as novas tendências para o turismo corporativo em 2022 está a busca por praticidade com tecnologias mais eficientes, como, por exemplo, check-in e check-out sem contato, aplicativos e chats para contatar hóspedes e hotéis com espaço para coworking. “Os hóspedes querem cada vez mais liberdade, serviços práticos e menos burocracia”, completa Priscilla. Outra tendência é o “bleisure”, quando o trabalho se une ao lazer no mesmo destino, já que o trabalho remoto ainda vem sendo adotado pela maioria das empresas.

Como a pandemia ainda não terminou, muitas buscas das pessoas na internet referem-se aos cuidados que devem tomar nas viagens de trabalho e como é possível aproveitar o deslocamento para conhecer lugares novos e as opções de lazer e de entretenimento que oferecem. Isso mostra como a saúde mental ganhou importância e é vista como benefício que deve ser atrelado às viagens de negócios.