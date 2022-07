Antonina Buriti lança obra sobre jornada para o despertar

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de julho de 2022.

É preciso apostar na vida. Essa constitui uma das principais mensagens da obra “Jornada do Despertar, escrita pelas mãos da autora Antonina Buriti. É preciso aprender a parar, diz a autora ao leitor.

O objetivo deste livro é compartilhar muito do que a autora aprendeu e vivenciou na busca do autoconhecimento, da espiritualidade e do fortalecimento da fé dentro de um relacionamento.

Antonina Buriti é engenheira, advogada, executiva, empresária, consteladora sistêmica, reikiana, leitora de aura, mãe e agora escritora. Através de seu primeiro livro, Antonina Buriti conta sua história com seu grande amor, André Luís.

A autora participou do Salão do Livro de Portugal 2022, que aconteceu nos dias 22 e 23 de junho em Lisboa e nos dias 29 e 30 de junho na Ilha de São Miguel em um coquetel de abertura com autores nacionais e internacionais com um público seleto de networking nacional e internacional.