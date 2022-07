Programa promove emagrecimento de forma saudável e mais prazerosa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de julho de 2022.

De acordo com dados da pesquisa “Vigitel 2021”, realizada pelo Ministério da Saúde, a faixa de pessoas com sobrepeso no Brasil cresceu nos últimos dois anos. Segundo os números, quase seis em cada dez brasileiros (57,25%) estavam com sobrepeso em 2021 – em 2019, antes da pandemia, eram 55,4%. A Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica) estima que, entre 2006 e 2019, o número de obesos aumentou 72% no país.

Considerando esses números, é possível constatar que questões como excesso de peso afetam uma boa parcela dos brasileiros. As causas mais comumente associadas ao problema envolvem alimentação inadequada – ou excessiva – e sedentarismo. E as consequências incluem diversos problemas de saúde e outras dificuldades relacionadas, que fazem com que o caminho em busca do emagrecimento seja mais complexo.

Na visão do Prof. Dr. Rodrigo Magosso, um dos maiores problemas está em pensar que as pessoas escolhem ser gordas. O criador e proprietário do Centro Especializado em Aptidão Física e Saúde da Bradhon, onde atende pessoas com excesso de peso, diabetes, hipertensão e outras doenças, ainda aponta que isso é um reflexo de um processo de responsabilização individual em uma sociedade que exige cada vez mais dos indivíduos.

“Existem inúmeros fatores causadores do aumento de peso e tento ajudar as pessoas a entendê-los e contorná-los por meio das ferramentas que o PESA apresenta”, diz Magosso.

O Pesa (Programa de Emagrecimento Saudável) é um método de emagrecimento focado na mudança de hábitos diários dos pacientes, sem incluir as tradicionais cobranças excessivas de dietas e exigência de exercícios físicos em academias. O programa, que foi criado por Magosso, é baseado em um estudo realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que no decorrer de mais de uma década já atendeu milhares de pessoas.

O programa foi pensado, primeiramente, para alterar a visão das pessoas sobre a relação entre peso e saúde e, assim, promover a adoção de hábitos mais saudáveis na vida, tendo como objetivo melhorar o bem-estar de forma geral, independente de quanto peso seja perdido. Deste modo, a ideia é criar uma relação melhor com esses hábitos diários e conseguir praticar mais exercícios, sem o sentimento de imposição.

Segundo Magosso, a motivação para a criação do programa foi presenciar repetidamente, no decorrer da sua atuação na área de saúde, a cena de pessoas que sofrem para perder peso com dietas e rotinas de exercícios intransigentes, apenas para recuperar tudo pouco tempo depois. E esse ciclo tornava a experiência cada vez mais decepcionante e infeliz para todos.

“Depois de muitas buscas, me deparei com um programa que ajudava a reduzir a ingestão de gorduras e aumentar a prática de atividade física de maneira mais prazerosa”, comenta o professor.

A iniciativa foi adaptada à cultura brasileira e contribui para trazer conhecimento e apresentar opções para uma alimentação mais saudável, assim como formas de ser mais ativo fisicamente. Tudo isso de acordo com as preferências da própria pessoa.

Entregar ao próprio interessado o protagonismo nessa busca pela diminuição e controle de peso, ainda que através de um método bem definido e estruturado, também tem como finalidade contribuir tanto para impulsionar esse ímpeto, em um nível muito pessoal, quanto evitar que seja feito de forma irresponsável e perigosa.

A busca por emagrecimento a qualquer custo, pode levar a comportamentos e escolhas que colocam em risco e são prejudiciais à saúde das pessoas. “Se acho legítimo as pessoas quererem perder peso, preciso fazer minha parte como profissional da saúde e ajudá-las a fazer isso de maneira saudável”, destaca Rodrigo Magosso.

Para saber mais, basta acessar: https://megacursos.com.br/curso/pesa-programa-de-emagrecimento-saudavel/