Setor de combustíveis discute tributação, varejo e sustentabilidade

* Por: DINO - 12 de julho de 2022.

Os principais especialistas e empresários do setor de combustíveis e conveniência vão se reunir no final deste mês, em São Paulo, para discutir temas como o preço dos combustíveis, a influência da pandemia e do ESG (governança ambiental, social e corporativa) no setor e as principais tendências do varejo.

Nomes como Zeina Latif (secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo), Adriano Pires (economista e consultor que foi indicado neste ano à presidência da Petrobras pelo governo federal) e Henry Armour (presidente e CEO da NACS, uma das principais consultorias do setor de distribuição de combustíveis nos EUA) já confirmaram participação no evento: a 15ª Expopostos & Conveniência, que será realizada dos dias 26 a 28 de julho, no São Paulo Expo.

“Em meio ao otimismo da retomada econômica, a preocupação gerada pela crise sanitária mundial e a tensão da guerra Rússia-Ucrânia, o combustível está entre os temas mais discutidos na atualidade”, afirma Tatiana Zaccaro, Diretora de Unidade de Negócios da GL events, organizadora do evento. “Ao reunir no mesmo local os principais cérebros do setor público e da iniciativa privada nesse segmento, com certeza chegaremos a ideias e soluções para alguns dos principais desafios enfrentados pela nossa economia.”

Em sua 15ª edição, a Expopostos & Conveniência (Feira Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência e Food Service) é o principal evento do setor de combustíveis e conveniência da América Latina. Neste ano, já conta com mais de 200 marcas nacionais e internacionais confirmadas.

Um dos destaques será a Arena do Conhecimento, uma área criativa em que expositores apresentam lançamentos de produtos, tecnologias e soluções, inovações, cases de sucesso e oferecem treinamentos de forma gratuita para o público visitante.

O 15º Fórum Internacional Expopostos & Conveniência, evento que ocorre paralelamente à feira, vai reunir a nata de especialistas nacionais e internacionais do setor, com o mais alto nível de discussão sobre as tendências do mercado, tais como a evolução do varejo de conveniência, a matriz energética brasileira, o comportamento do consumidor, gestão de negócios com foco em resultados, as operações nas revendas na América Latina e as tendências tecnológicas do setor – além da correlação dos assuntos com os impactos da Covid-19 na economia e sociedade.

O credenciamento online e gratuito pode ser feito clicando aqui: https://bit.ly/3P0cTYe. As inscrições para o Fórum Internacional podem ser feitas neste link: https://bit.ly/3nS2JwO. Mais informações sobre o evento aqui: https://bit.ly/3yuN8Ip.