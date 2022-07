Aumenta demanda por tratamentos dermatológicos sob medida

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de julho de 2022.

Cada vez mais o brasileiro vem buscando priorizar o bem-estar, a saúde e a beleza. De acordo com um estudo da Vantage Market Research, estima-se que o mercado global de dispositivos de dermatologia atinja US $23,43 bilhões até 2028, sendo que em 2021 esse mercado movimentou US$12,19 bilhões. Uma tendência que está crescendo exponencialmente é o tratamento dermatológico personalizado.

“Aqui na MedSystems a procura pela plataforma Visia – equipamento que utiliza um software de diagnóstico de face que analisa a idade real da pele, cresceu 138% entre abril de 2022 e o mesmo período do ano passado”, afirma Rafael Francisco, Diretor Comercial da Medsystems.

Esse tipo de tecnologia detecta e analisa rugas, textura, poros, manchas UV, manchas marrons, áreas vermelhas e porfirinas. Com o uso de big data, os dermatologistas e cirurgiões plásticos têm acesso a um banco de dados sobre a pele com milhões de perfis dérmicos coletados em todo o mundo pela Johnson & Johnson. Depois da análise, o sistema apresenta a simulação dos resultados após o tratamento, o que permite indicar as melhores soluções para os pacientes.

“Outra tendência em personalização de tratamento estético e dermatológico que apresentou aumento na procura foi para análise de imagens 3D para corpo busto e face. Entre abril deste ano e abril de 2021, apresentamos um crescimento de cerca de 73% na busca pela plataforma Vectra”, comenta Rafael. Com essa tecnologia é possível captar e analisar imagens para tratamentos faciais, mamários e corporais, que garante uma definição precisa e detalhada considerando todas as particularidades da pele.

“Às vezes, os pacientes não sabem exatamente o que precisam, mas com o uso da tecnologia é possível apresentar simulações de resultados de diferentes procedimentos considerando as características da pele da pessoa”, finaliza Rafael.