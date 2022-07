Empresário investe em espaço de trabalho e eventos em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de julho de 2022.

O empreendimento capitaneado pelo empresário e investidor Otávio Fakhoury, é um coworking voltado à comunicação digital localizado na região da Faria Lima, em São Paulo. Trata-se de uma área multiuso de 750m2, para eventos, espaço de coworking, gravações de programas e serviços no setor de comunicação e digital. “O espaço foi projetado e executado pensando-se no tecnológico e funcional”, afirma Alexandre Barros, diretor da FDB Soluções, empresa que idealizou o projeto e a marca, além de ter sido responsável pelo projeto arquitetônico, execução da obra e decoração dos ambientes.

Segundo a arquiteta Carla Campos, responsável pela condução do projeto e pela direção do negócio, os clientes, além de terem um espaço dedicado para trabalhar, usar os equipamentos disponíveis e trabalhar com técnicos do mercado, também têm a possibilidade de fazer networking. “É um ambiente propício para negócios acolhedor e moderno. Ele tem gerado parcerias interessantes”. Segundo a profissional, o projeto nasceu com o objetivo de proporcionar, entre outras, aproximação entre empresas e investidores.

Entre diversas características, detalhe para o painel interativo de 360 graus com 60m2 em formato imersivo, câmeras de vídeo robóticas, control room com 20 pessoas, lounge para café, camarins e elaboração de conteúdo com 5K de resolução. Há também um deck para descompressão e realização de todos os tipos de eventos sete dias na semana.

É importante lembrar que dentro das possibilidades da LoopWork, o cliente encontra não só as posições de trabalho, como em qualquer coworking, mas também espaços para gravação de pequenas lives, grandes produções e geração de cursos.

O empresário e investidor Otávio Fakhoury afirma que o projeto foi minuciosamente estudado, planejado antes de entrar em execução. “Operando sem fazer nenhum alvoroço e sem citar nomes, já tínhamos em nosso portfólio usuários que transmitiram eventos ligados à moda, instituições financeiras, varejo, gravação de pilotos para redes showbiz na TV aberta, enfim, de tudo já tivemos um pouco”, explica. Ele cita alguns dos profissionais que já começaram a gravar no local.

“Os jornalistas e apresentadores Otávio Mesquita, Liliane Ventura, Luis Ernesto Lacombe, Renata Saporito, Thomaz Rafael, Augusto Nunes, Sílvio Navarro, Adrilles Jorge, Rose Rocha são alguns dos nomes que já utilizam o local”, afirma. De acordo com Fakhoury, o espaço é aberto para qualquer profissional que queira comunicar-se, desde que não cometa nenhum ilícito. “Toda produção deve estar de acordo com a lei. Estando tudo em ordem, todos são bem-vindos”, finaliza.