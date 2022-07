Filosofia da Memora Processos Inovadores leva à conquista do Great Place to Work

* Por: DINO - 13 de julho de 2022.

Se existe uma mensagem que a pandemia da COVID-19 deixou bem clara foi a importância de cuidar das pessoas, dedicando atenção especial à qualidade de vida e à saúde mental dos colaboradores nos ambientes de trabalho.

Parte integrante da holding Ayo Group, a empresa tem sede em Brasília (DF), e foi criada há 18 anos pelo desejo dos fundadores de empreender em um negócio que colocasse as pessoas em primeiro plano, por meio do sistema biológico de gestão.

Nesse modelo, a comunicação ocorre em todas as direções e há um grande investimento no estímulo à interação entre todos os organismos que compõem a estrutura e no pertencimento que leva ao reconhecimento profissional. Ele parte do pressuposto de que cada componente de uma organização sabe mais sobre sua especialidade do que o seu superior que, por sua vez, tem outras fortalezas.

“Os negócios, desde a Revolução Industrial, são baseados em relações de comando e controle, um esquema mecanicista que deriva da Física, pelo qual se tem uma hierarquia rígida e a crença de que os colaboradores de altos cargos sabem mais do que os que lidam com a execução do serviço. Na gestão biológica, entendemos que um analista, por exemplo, tem mais conhecimento técnico do que um gerente que, por sua vez, tem mais expertise em entregas. Cada um tem um conhecimento específico e todos são valorizados, independentemente da posição que a pessoa ocupa”, explica o presidente da Memora.

Esse posicionamento levou a empresa à conquista do Great Place to Work (GPTW) no Centro-Oeste, selo que reconhece as melhores empresas para trabalhar na região. É o segundo ano consecutivo que a Memora recebe a chancela, o que reforça o impacto positivo do sistema de gestão e dos valores que regem a empresa goiana há quase duas décadas.

“O GPTW é a confirmação da essência da empresa, feita com base em uma metodologia internacional e por meio da opinião anônima de nossos 300 colaboradores. É a voz deles que é levada em conta na avaliação. E o fato de 90% deles se dizerem orgulhosos por fazer parte da empresa nos traz muita alegria, pois comprova que temos o respeito como premissa e criamos um ambiente de desenvolvimento há 18 anos”, pontua Salomão.

Ações contribuem para a conquista

Para conferir o selo, o GPTW considera o perfil da organização e avalia as práticas culturais desenvolvidas pela corporação. Tudo começa com uma pesquisa de clima, na qual os colaboradores respondem a questões relacionadas ao ambiente de trabalho de forma anônima. O “Trust Index” leva em conta aspectos como credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

No caso da Memora Processos Inovadores, os propósitos se traduzem em ações concretas que contribuíram para a conquista. A começar pelo processo de mentoria e gestão de conhecimento interno que é ministrada por colaboradores mais sêniores aos funcionários em níveis iniciais, um projeto que valoriza a experiência e apoia a juventude ao mesmo tempo. “Alguns dos valores que nos regem são a liberdade com responsabilidade, respeito à diversidade e a preocupação em selecionar, reter e desenvolver pessoas levando em conta primeiramente os seus princípios e só depois as suas habilidades”, enumera Salomão.

Outra iniciativa destacada que confirma essa visão integrativa é a política de portas abertas, pela qual os colaboradores de qualquer setor e nível hierárquico têm acesso aos altos escalões em qualquer momento da jornada corporativa. Dentro dessa visão, o presidente realiza mensalmente o Memora Talk com todos os novos funcionários, um encontro que tem foco em compartilhar a história de empreendedorismo para motivar e inspirar os ingressantes. As boas-vindas se estendem ao setor de Capital Humano e aos departamentos que acolhem cada novato dentro da estrutura organizacional na qual ele é inserido.

Na avaliação das lideranças, a empresa leva em conta mais do que a conclusão dos projetos, considerando também a gestão e a satisfação do time envolvido nas ações. Na outra ponta, para estimular a chegada de novos talentos ao time, a empresa também bonifica os colaboradores por indicação. “Nossos colaboradores são chamados de ‘memoráveis’ e isso não é somente uma brincadeira com o nome da empresa. Acreditamos nos mesmos valores, na excelência de cada um e é esse posicionamento que faz com que nossa taxa de turnover seja baixíssima”, conta o presidente.

Há, ainda, o happy hour presencial em Brasília (DF) e Goiânia (GO) e a oferta de espaços de descanso, cozinha e frutas da estação para que os colaboradores possam desfrutar de um lanche saudável durante as pausas diárias. Jeovani Salomão antecipa que a empresa vai lançar, nos próximos dias, o projeto “Pergunta Premiada”, pelo qual cada colaborador poderá questionar algo diretamente ao presidente. Todas as perguntas serão divulgadas no site para votação e as cinco melhores ganharão um prêmio.

“Vou responder por voz, pessoa a pessoa, para que o colaborador saiba que sou eu mesmo. Quero que as pessoas entendam que essa é uma empresa que respeita e valoriza as pessoas, que as trata com dignidade, ouve suas opiniões e soluciona suas dúvidas. Nossa filosofia do dia a dia é que a empresa cuide das pessoas e as pessoas cuidem da empresa. Somos um organismo e, se cada parte se preocupa com a outra, todo mundo ganha”, reforça.

Dedicada a fornecer soluções em gestão de processos para clientes públicos e privados, a Memora leva seu propósito para além da gestão interna respeitosa, do desenvolvimento profissional, do atingimento de metas e da satisfação do cliente. “Acreditamos firmemente na relevância das organizações para a sociedade e que a interferência positiva nelas é uma forma eficaz de melhorar a vida do cidadão. Nossa meta diária é fazer o bem à sociedade por meio dos serviços que prestamos às organizações”, diz.