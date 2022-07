Mercado de Flipping Houses é opção de negócio nos EUA

Compartilhe Facebook

13 de julho de 2022.

Desde o início de 2022 os Estados Unidos seguem mostrando uma alta expressiva nos preços dos imóveis. O índice, que já é dito como a maior alta do século, aponta que os valores dos imóveis em todo o país subiram 20,6% em março na base anual. Os números são da S&P CoreLogic Case-Shiller Indices.

Algumas vezes essas oscilações de mercado, além de mexer com a economia, também podem ser vistas como oportunidade. As circunstâncias atuais, como a pandemia de Covid-19, podem afetar diretamente os preços de produtos locais, até mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Mesmo assim, um segmento específico do mercado imobiliário que encontra benefícios com essas mudanças é o setor de Flipping Houses.

Victor Queirós, CEO da Brazilian Dream, empresa de investimentos imobiliários atuando nos EUA, explica como é estabelecido esse modelo de negócio. “O investidor busca casas que estão em estados específicos, necessitando de reforma ou indo para leilão imobiliário, faz a compra daquele imóvel que entra em processo de reabilitação e, em seguida, ela retorna para o mercado para ser vendida”, comenta o CEO. Ainda segundo Victor, de acordo levantamento realizado pela Brazilian Dream, os lucros médios dessa prática de mercado variam entre 20% a 35% do capital total dentro de um prazo médio de 6 a 8 meses. Como em todo ramo de carreira, para se tornar profissional do mercado imobiliário e atuar com Flipping Houses é necessário conhecimento específico, saber sobre os detalhes de como devem ser feitos os investimentos e os processos que envolvem a compra. “É necessário entender os canais de compra de imóveis fora do mercado, ter bons parceiros corretores e wholesalers (atravessadores), que possuem as informações recentes do setor. No fluxo do mercado existem os investidores profissionais que disponibilizam o capital da compra do imóvel, bem como para a reforma do mesmo”, informa o empresário.

