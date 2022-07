Índice de novos empreendedores cresce no Brasil em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de julho de 2022.

O Brasil hoje é visto como um dos países com mais empreendedores do mundo, pois de acordo com o monitoramento de empreendedores do Brasil feito pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2021 o país ocupou o 5º lugar no ranking global na taxa de empreendedorismo total, ficando atrás apenas da República Dominicana (45,2%), Sudão (41,5%), Guatemala (39,8%) e Chile (35,9%), respectivamente.

Ainda no período de 2021, conforme dados da GEM, o Brasil chegou a bater o recorde de aberturas de novos negócios, atingindo a média de 682,7 mil de microempresas e 3,1 milhões de cadastros de Microempreendedor Individual (MEI).

Agora, quando se refere a 2022, segundo a Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Sebrae e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), o Brasil já soma mais de 19 milhões de empresas até este ano. Os MEIs, por exemplo, são 13.489.017, os quais representam uma média de 69,6% do total de empreendimentos, sendo que 1.114.826 foram abertos entre janeiro e abril deste ano.

No formato de Sociedades Empresariais Limitadas são apontadas 4.667.178 empresas, sendo 24,1% do total, dos quais 226.549 delas começaram no início do ano.

As empresas Eirelli já são 937.163, representando aproximadamente 4,8% do total, com 2.381 novas aberturas até os quatro primeiros meses.

Quando se refere às Sociedades Anônimas (SAs), são 177.898 com 0,9% do total, sendo 3.749 que iniciaram suas atividades no começo de 2022.

As cooperativas têm 35.169, sendo 0,2% do total, o que representa 880 novas empresas neste primeiro quadrimestre.

Enquanto os demais tipos de empresas somam 66.832, que são 0,4% do total de empresas, e 1.742 novos negócios no mesmo período de janeiro a abril. Com isso, há uma soma de 19.373.257 empresas no Brasil neste ano.

Para a Global Entrepreneurship Monitor, o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) e o Sebrae, cerca de 52 milhões de brasileiros têm negócio próprio. Inclusive, destes números, mais de 9 milhões são MEIs.

Para o Ministério da Economia, sete em cada dez empresas ativas no Brasil são de Microempreendedores Individuais (MEIs). E, nos primeiros 4 meses deste ano, foi criado o Boletim do Mapa de Empresas, o qual apontou que os MEIs e as Sociedades Empresariais Limitadas concentram aproximadamente 94% de todas as empresas em funcionamento no país. Esse Boletim também apontou que o número de empreendedores da população adulta, entre 18 e 64 anos, somavam quase 43 milhões, só em 2021, além disso, 62% destas pessoas têm entre 25 e 44 anos.

Segundo o Fórum Econômico Mundial (WEF), uma das tendências no empreendedorismo é a melhoria da infraestrutura digital por conta das restrições enfrentadas no início da pandemia, que acabaram acelerando e até mesmo aumentando a aquisição de recursos tecnológicos entre os países de baixa renda, onde uma em cada duas novas startups espera aumentar o uso digital para vender seus produtos nos próximos seis meses.

A Pamgraf, empresa voltada para materiais gráficos da região de São Paulo, é um exemplo de startup que tem usado os recursos digitais como plataformas de marketplaces como estratégia de venda para atingir seu público-alvo e comercializar seus produtos personalizados.

Para Alexsandra Bekmer, Diretora Executiva da Pamgraf, esse é o momento de seguir a tendência digital para a venda de seus impressos, e a mesma destaca a importância do seu segmento para quem pretende ser um futuro empreendedor ou quem já abriu o seu próprio negócio:

“Reconhecemos a importância do movimento da economia para reerguer as finanças no nosso país. E, percebendo essa oportunidade no mercado, também decidimos iniciar no mundo empreendedor, dentro do ramo gráfico, que está com o segmento aquecido devido à alta em pedidos por impressos personalizados e papelaria corporativa”, finaliza a Diretora Executiva da Pamgraf.