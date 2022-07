Os 4 benefícios dos geradores de energia de gás natural

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de julho de 2022.

Os grupos geradores movidos a diesel tem sido há anos o sistema padrão de backup utilizado pelas empresas, e embora esse método seja uma alternativa confiável de gerar energia, existe um outro tipo de sistema que tem conquistado o mercado: os grupos geradores de energia elétrica movidos a gás natural.

Segundo Bruno Teixeira Moreira, especialista em grupos geradores e diretor comercial da franquia Energ Geradores, o gerador a gás tem sido cada vez mais procurado pelas empresas e condomínios residenciais, principalmente por ser uma opção mais em conta em relação ao diesel. “Devido a diversos fatores políticos e econômicos, o preço médio do litro do diesel no Brasil tem registrado altas consecutivas, batendo recordes de aumento. Em apenas 12 meses houve um reajuste de 50%, o que coloca o sistema a gás em vantagem nesse cenário”, explicou Bruno.

Além do menor custo, o gerador a gás conta com outros benefícios, como:

1. Sem armazenamento de combustível no local

Com o gerador a diesel é preciso realizar um abastecimento frequente ou o armazenamento de combustível, o que pode se tornar uma grande preocupação, uma vez que exige uma série de cuidados e manutenções para o líquido não degradar ou contaminar, como filtragem periódica, adição de estabilizadores, entre outros.

Já o gás natural é fornecido pelas concessionárias da região, sendo a solução ideal principalmente em condomínios e comércios.

2. Menor impacto ecológico

O gerador movido a gás realiza uma queima limpa, produzindo até 90% menos poluição no ar do que geradores a diesel. “Principalmente para empresas próximas a áreas de reservas ou organizações com metas de preservação, o gerador a gás é uma opção excelente. O equipamento não emite fumaça preta, não traz riscos ao meio ambiente, é ecológico e sustentável”, disse o diretor da franquia Energ.

3. Menor nível de ruído emitido

Muitos geradores a diesel acabam gerando fumaças e fazendo muito barulho durante o seu funcionamento, o que pode ser um grande transtorno em áreas residenciais, escolares e hospitais, que precisam garantir um ambiente tranquilo.

Projetado especialmente para evitar esse tipo de transtorno, o gerador a gás produz baixo nível de ruído e fumaça, além de não emitir odores fortes, garantindo uma melhor performance e uma combustão otimizada.

4. Instalação e operação mais flexível

Por serem equipamentos menores, os geradores a gás natural requerem menos espaço físico para instalação e podem ser aplicados em lajes, locais restritos ou em áreas onde a entrega de combustível são um desafio técnico. Também é fácil de operar e realizar a manutenção, uma vez que não precisa lidar com o combustível líquido.

“O gerador de energia elétrica a gás natural foi projetado para diminuir custo, utilizando um sistema de combustão avançado. É a solução ideal para diversas verticais, como indústria, setor agrícola, telecomunicações, além de estabelecimentos comerciais e regiões de condomínios residenciais. Mas é sempre bom alertar que é necessário procurar empresas sérias no mercado, afinal são equipamentos inflamáveis e que exigem um alto nível de qualidade e manutenção para funcionarem perfeitamente e sem riscos”, finalizou o especialista da franquia Energ Geradores, empresa que atua há quase duas décadas na área de Grupo Geradores por todo o Brasil.