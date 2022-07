Problemas jurídicos são uma das principais causas de doenças de saúde mental

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de julho de 2022.

A saúde mental tem sido um dos principais assuntos no ambiente corporativo nos últimos anos. A produtividade é altamente impactada pela saúde mental e bem-estar dos colaboradores, e cada vez mais as empresas investem em soluções direcionadas a essas questões. O apoio jurídico online pode ser um aliado em apoiar os colaboradores nessa jornada.

Em pesquisa realizada pela Lexly no início do ano de 2022, 58,1% dos respondentes afirmaram que problemas jurídicos impactaram negativamente em sua saúde mental. Os principais problemas jurídicos enfrentados pelos respondentes nos últimos 2 anos foram problemas com familiares (36,6%), problemas com compras e serviços (29,3%), problemas financeiros (28%) e problemas com relacionamentos (20,7%).

Um dos respondentes relatou um problema que enfrentou e que afetou diretamente sua saúde mental: “Tive um problema com uma operadora de telefonia que impactou muito meu dia a dia. Meu esposo tem uma linha telefônica há mais de 20 anos, e a operadora sumiu com a linha depois da portabilidade. Eles só encontraram a linha depois que entramos na justiça.”

Ferramentas e soluções de apoio psicológico com certeza ajudam os colaboradores a lidar melhor com essas questões, no entanto, é necessário também oferecer soluções para atuar na causa raiz desses problemas. É nesse contexto que entra um novo serviço oferecido pela Lexly.

A Lexly, legaltech sueca de soluções jurídicas, presente no Brasil desde 2020, lançou em fevereiro de 2022 um novo serviço voltado para empresas – o Programa de Acesso Jurídico.

O objetivo do programa é orientar e auxiliar os colaboradores sobre problemas jurídicos de forma totalmente digital. Com o benefício, os colaboradores das empresas parceiras tem acesso a uma central de atendimento por telefone 0800 e chat para tirar dúvidas direto com especialistas em tempo real, além de uma plataforma para criação de documentos personalizados.

O programa também oferece uma rede de advogados verificados, com profissionais de todo o Brasil. Desta forma, caso o problema do colaborador necessite realmente ir para a justiça, ele pode enviar mensagens explicando a situação e solicitando orçamento aos profissionais.

Juliana Barbiero, CEO da Lexly comenta sobre a missão da empresa de tornar a lei acessível para todas as pessoas. “Acreditamos que podemos ter uma sociedade mais justa a partir do momento que todos compreendem seus direitos e deveres e assim consigam exercer sua cidadania por completo”, comenta.

Pensando nisso, a legaltech também incluiu Trilhas de Conhecimento no pacote de benefícios, que são séries de webinars e conteúdos informativos para o desenvolvimento dos colaboradores.

“Dessa maneira, as empresas podem ajudar os funcionários não só em seu bem estar psicológico, mas também com soluções efetivas para os problemas jurídicos, além de aproximar o Direito a seus colaboradores com linguagem acessível”, completa Barbiero.