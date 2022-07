Saúde mental nas empresas é tema de eBook online

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de julho de 2022.

Saúde mental no ambiente de trabalho é um tema que vem sendo debatido com frequência pelos colaboradores de diversas empresas pelos novos aprendizados relacionados a rotina do trabalho remoto e por outros desafios ao se trabalhar em um contexto em que a pandemia ainda existe e afeta o emocional de todos.

Pensando neste questionamento inicial e em solucionar essas inquietações, a HSM Managenment trouxe um material todo elaborado para refletir sobre a saúde mental no trabalho e indicou o caminho para as mudanças necessárias para quem atua no RH ou na liderança das empresas.

Além de trazer dados sobre como as empresas e os colaboradores estão lidando com a saúde mental, como é citada a pesquisa do International Strees Managament Association Brasil (ISMA) em que informou que pelo menos 30% dos colaboradores brasileiros sofrem com transtornos psíquicos, caracterizados pelo esgotamento psicológico causado exclusivamente pelo trabalho.

Ainda neste eBook que foi construído com a HSM e a startup startup Zenklub, são citadas várias empresas que se destacam por ações empáticas em todo o seu processo de criação e execução, como no caso da Insight, que que aplica o método Terapia de Marcas com o objetivo de abrir espaços mais inclusivos e em que cada integrante da empresa consiga explorar o branding da marca com o suporte e apoio psicológico da Insight.

“Ver o nosso nome citado em meio a tantas empresas grandes é um sinal de que a Insight está indo para o caminho certo e ao olhar para as pessoas de dentro das organizações e ver esse movimento em que as pessoas estão olhando para dentro de si e essa ação se refletiu nas empresas. Ao saber que a Insight está neste lugar, é um impacto e uma alegria imensa para nós”, comentou Fábio Spricigo, que atua como Sócio Cofundador da Insight.

Essa conquista tem se refletido em toda a equipe Insight por perceber que os novos caminhos estão se abrindo e que a sua metodologia tem sido reconhecida pelas grandes empresas. Além de ressaltar que a Insight inicia uma nova fase e tem se conectado com novos clientes que se importam com a saúde e a comunicação da marca e que querem vivenciar as soluções da metodologia Terapia de Marcas.

“A parte de reconhecimento é importante e essa divulgação da Insight vem para reforçar sobre o que pensamos das marcas consigam abrir esses espaços para que todos das empresas possam viver esse espaço de se desenvolver e de se acessar como ser humano e de se acessar a partir da estrutura criada pela Insight”, comenta Leonardo Martins, Cofundador da Insight e especialista em neurociência que ainda acrescentou que “é essencial que as organizações construam espaços mais saudáveis, das pessoas com elas mesmas, das pessoas no ambiente de trabalho e das pessoas neste propósito compartilhado ao fazer diversas ações em conjunto e saber que a Insight conseguiu entrar neste movimento de valorização do trabalho e da humanização do mesmo”.

Na metodologia Terapia de Marca,criada pelos cofudadores da Insight, é importante ressaltar que eles realmente procuram explorar mais da marca e a conduzir a uma viagem em si mesma, com foco em trazer o propósito das empresas, alinhadas com objetivos socioambientais e que ainda seja alinhado a abrir espaço para que os colaboradores possam fazer parte da expansão da empresa e se sintam conectados com a missão, visão e valores do contratante.

As ações mais pontuais da Terapia de marca acontecem com o posicionamento, onde a Insight usa ferramentas colaborativas e estruturação de diretrizes de negócio, auxiliando as marcas a se posicionar no mercado de forma autêntica.

Após essa etapa, eles trazem a identidade, onde traduzem a história da organização em sistemas de identidade e diretrizes que expressam sua essência de dentro para fora. E para encerrar, as experiências, em que ajudam as equipes a colocar em prática as ações estratégicas da marca de forma alinhada com sua cultura, negócio e impacto.

Para acessar esse material em que a Insight é citado, basta acessar aqui: https://www.revistahsm.com.br/ebooks/melhores-praticas-de-saude-mental-em-ambientes-hibridos ou seguir o @marcasconscientes para se conectar com a empresa.