Cuidados estéticos podem fazer parte da rotina

* Por: DINO - 15 de julho de 2022.

Cuidados estéticos deixaram de ser uma preocupação apenas de quem tem mais poder econômico. Hoje em dia, os cuidados com a beleza e saúde estão disponíveis à população em geral, não somente pela democratização de procedimentos e produtos cotidianos, mas também pela disseminação ampla do conhecimento sobre cuidados estéticos, que podem ser tomados desde produtos caseiros até clínicas especializadas.

Desse modo, dentro do próprio lar, alguns procedimentos podem ser adotados para suavizar os impactos que as tarefas cotidianas provocam na pele, nos tendões e no psicológico de quem tem uma rotina agitada. Um desses procedimentos, por exemplo, é a massagem facial, que pode ser feita apenas com algodão, e óleos naturais, fazendo movimentos suaves em direção ao couro cabeludo e ao redor dos olhos. Além de hidratar e limpar a pele, a massagem ainda provoca sensação de alívio e relaxamento.

Não obstante, a alimentação também pode ter sua colaboração no retardamento dos traços de envelhecimento. Amenizar os efeitos oxidativos dos radicais livres nas células do corpo pode ser feito através da ingestão de alguns alimentos que reparam as células saudáveis prejudicadas por estas moléculas instáveis. Os alimentos ricos em vitamina C, A, E e ômega 3 contribuem para a regeneração das células saudáveis e podem ser encontradas em frutas como morango, acerola, laranja e demais vegetais como pimentão, castanhas, gergelim, chia, entre outros.

É importante levar em consideração o fato de que não existe superalimento e que uma dieta balanceada, evitando farinhas, açúcares e frituras, pode ajudar saudável e esteticamente cada indivíduo. Caso haja déficit de algum elemento, um profissional pode indicar suplementos alimentares que ajudam o corpo a balancear suas funções. De todo modo, o cuidado com a saúde em geral é um aliado para que esteticamente as pessoas se sintam mais satisfeitas.

Ednaldo Rodrigues Bacelar, CEO do Cellular Nutrition e Farmacêutico com Pós-graduação em cosmetologia e estética injetável, afirma que: “cada vez mais o mercado de cuidados com o corpo vem crescendo. É importante que o consumidor tenha cada cuidado consigo e com a alimentação, tal como atenção aos exercícios físicos e saúde mental”. Ele também reforça a necessidade de o consumidor não buscar fórmulas milagrosas, mas pesquisar bem e buscar marcas de confiança no ramo de procedimentos estéticos mais leves e alimentação complementar.