Tanque de aço inox tem grande importância na indústria brasileira

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de julho de 2022.

Utilizados há aproximadamente 150 anos na indústria, os tanques de aço inox têm a função de armazenar diversos tipos de matérias-primas como óleos, produtos químicos, armazenagem de alimentos, água, entre outros. Desde o final do século XIX o aço inoxidável ofereceu uma evolução considerável na indústria, pois sua versatilidade e adaptabilidade são aproveitadas em nichos que vão desde petróleo até cachaça.

Por ser uma liga composta por ferro e cromo, às vezes contendo molibdênio, níquel e outros elementos, o tanque de aço inox apresenta uma resistência à oxidação superior às demais ligas metálicas. Tanques feitos com esse material podem durar até 20 anos com os devidos cuidados e higienização regular. Por ser feito com um material altamente rígido, é um dos recipientes mais utilizados na indústria de alimentos para armazenamento, pois não contamina os materiais orgânicos nele contido.

Algumas das principais propriedades do tanque de inox: alta resistência à corrosão; resistência mecânica adequada; facilidade de limpeza/baixa rugosidade superficial; aparência higiênica; material inerte; facilidade de conformação; facilidade de união; resistência a altas temperaturas, resistência às variações bruscas de temperatura; acabamentos superficiais e formas variadas; forte apelo visual (modernidade, leveza e prestígio); relação custo/benefício favorável, entre outras.

Matheus Henrique Marques Polo, engenheiro de Projetos e Vendas da Polo Equipamentos, constata que: “a respeito do tanque de inox, hoje em dia todos os cuidados possíveis com o armazenamento de certos produtos industriais são necessários. Tanto por conta da saúde dos consumidores quanto pela economia de recursos que uma armazenagem correta trás. Em tempos de crise, qualquer contaminação em produtos agrícolas, cosméticos e alimentícios, podem causar prejuízos gigantescos para o fabricante ou distribuidor”.

De acordo com a estatística mensal da Aço Brasil, o Brasil ocupa a nona posição no ranking dos países que mais produzem aço no planeta e o primeiro no ranking latino-americano. A exportação desse tipo de liga metálica em janeiro de 2022 foi de 4.932 toneladas. O aço inoxidável é de extrema importância para indústrias de todo o globo e por isso movimenta o mercado tanto na importação quanto na exportação.

Para saber mais, basta acessar: https://cotacao.poloequipamentos.com/