Viapol realiza palestras on-line destinada aos profissionais da construção

* Por: DINO - 15 de julho de 2022.

A Viapol, empresa especializada no desenvolvimento de soluções para construção civil, realiza no mês de julho uma série de palestras on-line e gratuitas destinadas aos profissionais da construção. Os interessados devem fazer inscrição pelo site da Viapol. As palestras são realizadas às terças-feiras, sempre a partir das 8h30.

O engenheiro da Viapol, Leonardo Marques Lobato, um dos palestrantes, reforça a importância de os profissionais sempre se manterem informados e atualizados. “O principal conselho para os profissionais que estão começando na área e que desejam ampliar seus conhecimentos é que tenham participação ativa em treinamentos oferecidos por fabricantes, e sempre utilizar materiais de alta qualidade”, disse.

Responsável pela palestra destinada aos profissionais de pintura, Leonardo falará sobre técnicas para um bom preparo da superfície. Limpeza, descontaminação da área, remoção de pinturas anteriores e elementos desagregados, análise do teor de umidade da parede, tratamento de trincas e fissuras e análise da resistência do substrato, são as principais dicas do profissional.

A série de palestras de julho é voltada para aplicadores já com experiência e também para os iniciantes. O desempenho da tinta não depende exclusivamente da sua qualidade e características técnicas, mas também do estado e preparo das superfícies em que foram aplicadas. O engenheiro da Viapol alerta para os principais problemas no pós-obra na falta do preparo correto. “Alertamos para o surgimento de trincas e fissuras que não foram tratadas no preparo de superfície, má aderência do acabamento, além de manchas, fungos e bolor causados por infiltração ou umidade retida”, conta.

Entre os temas do mês, serão destacados:

– Sistema de impermeabilização impermeabilização à base de poliuretanos.

– Para novos aplicadores e profissionais interessados em aprimorar a aplicação de mantas asfálticas.

– Destinado para profissionais da pintura e acabamento, serão abordadas técnicas para um bom preparo da superfície.

Inscrições no link: https://www.viapol.com.br/agenda/cursos-e-treinamentos/ct-online/