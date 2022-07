G.A.C. Group tem novos sócios investidores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de julho de 2022.

A consultoria internacional G.A.C. Group – sediada na França, com unidades na Alemanha, Canadá, Romênia, Singapura e Brasil – acaba de admitir dois novos sócios investidores para atuar em parceria com o sócio fundador: Geneo Capital Entrepreneur e Bpifrance.

Por meio dessa colaboração estratégica, impulsionada por visões alinhadas e valores compartilhados, a G.A.C. Group reafirma sua missão, que é atuar em um contexto de acelerações e desafios permanentes, ajudando todo o ecossistema de inovação a desenvolver soluções que possam gerar um impacto positivo, inclusivo e sustentável.

Depois de 20 anos desempenhando papel fundamental na melhoria de desempenho de empresas europeias, a opção do acionista fundador pela admissão de novos parceiros visa principalmente acelerar os projetos de expansão do grupo, local e globalmente.

De acordo com o CEO da G.A.C. Group, Christophe Boytchev, essa cooperação permitirá que a consultoria potencialize ainda mais seu desenvolvimento para continuar a gerar crescimento rentável de forma sustentável e fortalecer sua posição como empresa de impacto. Outro ganho significativo é a possibilidade de intensificar o valor agregado proporcionado aos clientes no que se refere à qualidade, confiança, altos padrões e excelência.

No Brasil, essa ação terá impacto positivo na aceleração de crescimento da marca, reforçando posição de destaque como consultoria de inovação. A operação local se manterá sob a responsabilidade do COO, Rodrigo Miranda, e da CFO, Jacqueline Cabral, que há quatro anos lideram o time que tem mudado a forma de fazer consultoria, com objetivo de auxiliar seus clientes a melhorar o desempenho através da inovação.

Com a participação da Geneo Capital Entrepreneur e do Bpifrance, a ideia é fortalecer as atividades de consultoria e assessoria para estratégias de inovação e alavancas de desempenho nos negócios em diversos territórios. Christophe Boytchev reforça a importância de a G.A.C. Group apoiar todas as atividades de seus clientes, bem como suas inovações, organização e critérios de desempenho, com respostas baseadas na sustentabilidade econômica, social e ambiental.

O grupo também vislumbra a consolidação da estratégia digital por meio do desenvolvimento de plataformas e softwares que introduzem novas tecnologias para uma maior segurança dos dados, aumento da qualidade e produtividade das atividades, e melhor experiência do cliente. Haverá também a continuação de um ambicioso programa de crescimento, que visa diversificar as atividades e acelerar a expansão nacional e internacional.

“Quando a G.A.C. Group assessora uma empresa ou entidade pública, seu objetivo é encontrar as melhores soluções para tornar a atividade mais eficiente, mais sustentável e mais virtuosa. Essa abordagem se encaixa exatamente em nosso DNA como investidores de impacto”, afirma Fanny Letier, cofundadora da Geneo – fundo de investimento de longo prazo que procura apoiar pequenas e médias empresas empenhadas numa abordagem sustentável e de impacto positivo.

Na opinião de Axel Piriou, diretor de participações do Bpifrance – que tem a missão de apoiar empresas em seu desenvolvimento através do financiamento de suas atividades, inovações, projetos de transição ecológica e energética, além de expansão internacional –, a parceria se estabeleceu principalmente por terem o mesmo propósito. “Essa operação deverá permitir associar cerca de vinte dos nossos gestores ao projeto de desenvolvimento que visa consolidar o lugar central ocupado pela G.A.C. Group na França, mas também dar continuidade ao ambicioso crescimento internacional”.

Além de recursos financeiros, os novos parceiros também serão apoio de longo prazo em termos de habilidades, conselhos e rede internacional. No Brasil, a G.A.C. conta com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, embora atue em todo território nacional desde 2011.