Mercado de franquias cresce mais de 8% no primeiro trimestre de 2022

* Por: DINO - 18 de julho de 2022.

O universo da franquia é uma das opções mais seguras de investimento para profissionais que desejam entrar para o mundo do empreendedorismo. Segundo relatório de desempenho do 1º Trimestre de 2022 da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o resultado do faturamento das franquias neste período foi R$ 188.568 MI, com uma taxa de crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2021. Tal resultado é apontado pela ABF como um cenário de recuperação, uma vez que o resultado de 2021 foi negativo. Já o crescimento em relação a 2020 foi de 4,4%.

Os setores que tiveram maior crescimento nas operações de franquia, foram os segmentos de Serviços, que sozinho acumulou o resultado positivo de 12,8%, seguido pelo ramo de Moda com o valor de 11,4% e Saúde, Beleza e Bem-Estar com o resultado de 8,7%. O único segmento que ainda operou negativo no período da pesquisa foi Hotelaria e Turismo, com resultado negativo de 3,3%

A modalidade de franquia que mais cresceu em 2022 foi a chamada “Home Based“, que tem como premissa, uma atuação profissional baseada em casa e não num escritório específico ou em uma loja. Trata-se de um modelo bem conhecido nos Estados Unidos e que, aos poucos, vem ganhando espaço no mercado brasileiro e crescendo no segmento de franchising, como mostram os números.

“A pandemia mudou os padrões de consumo. As pessoas se acostumaram a ficar perto da família, com boa qualidade e vida e por isso não querem voltar para uma rotina tóxica, por isso a opção de investir em um negócio seguro e que proporcione esse bem-estar de estar em casa, torna-se prioridade nas opções de escolha dos profissionais”, explica Daniela Albuquerque, Head de Expansão da Templum Franchising.

Cuidados na escolha de uma franquia

Segundo dados do Sebrae, 50% das empresas fecham no primeiro ano de vida e 26% encerram as suas atividades em cinco anos. Essa estatística justifica a procura pelo modelo de franquia, uma vez que neste caso a empresa já passou desta fase de risco e tem o negócio validado. Mas ainda assim alguns cuidados devem ser analisados para garantir que o investimento valha a pena.

Nesse sentido, Daniela Albuquerque indica que um dos pontos críticos que devem ser analisados para essa escolha é o de investigar o status da empresa no mercado com clientes e funcionários para entender o tipo de atenção que a empresa dá para cliente interno e externo. “Sites como Reclame Aqui, Glassdor, reputação do Google e redes sociais são bons canais para esta essa análise. Além da rentabilidade do negócio e retorno do investimento, outras análises são relevantes, tais como periodicidade da taxa de franquia, custos diretos e indiretos, tecnologia, trabalho em rede, plano de segurança de dados, compliance e transparência, canais de comunicação e relacionamento entre franqueado e franqueadora”.

A operação de franquia é regida pela Lei de Franquia Empresarial (Lei nº 13.996, de 26/12/2019) e a Circular de Oferta de Franquia é um documento obrigatório que deve detalhar todas as informações do negócio. A ABF divulga os dados do setor e dos seus associados trimestralmente e deve ser o canal oficial de consulta dos dados do setor.