Projeto Social da Magnus gera bons resultados

* Por: DINO - 18 de julho de 2022.

A empresa Magnus, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, desenvolveu este ano o Projeto Social Escolinha de Futebol da AAItuana, em Itu/SP. A equipe AAItuana/Magnus vem colhendo bons resultados: sagrou-se campeã em duas categorias (sub-17 e sub-15), durante o Torneio Quadrangular de Futebol, realizado no final do ano passado, na Arena Maximus, em Indaiatuba.

A equipe também foi vice-campeã da Itu Cup, na categoria sub-17, vice-campeã na Copa Amizade de Futebol Society e disputou a fase de classificação da Copa Arena 77, na categoria sub-16.

“Há muito tempo tínhamos esse sonho de poder desenvolver um projeto como esse aqui em Itu. Esporte mais Educação: Uma junção que sempre dá certo! Isso só foi possível graças ao patrocínio da Magnus, uma empresa que investe muito e há muito tempo no esporte. Esse trabalho foi desenvolvido na Associação Atlética Ituana, o maior e mais antigo polo do esporte da cidade, tendo como coordenador técnico o professor César Silveira, o Cesinha, que há mais de uma década vem ganhando tudo que participa”, explica Macruz, fundador, cooperador do Instituto Atlantis e idealizador do projeto.

Todos os alunos devem estar matriculados na escola, onde é acompanhado o rendimento de cada atleta. Dessa forma, caso o aluno não consiga se tornar um jogador profissional, ele pode estudar e se tornar um profissional em outra qualquer área.

“Outra coisa que aconteceu em grande número, foi que os alunos chegavam até nós sem chuteira. Fizemos de tudo para conseguir uma e iniciar os treinos. Isso foi muito legal e prazeroso também. Agradecemos à Magnus pelo apoio, pois sem ela esse sonho não seria possível”, finaliza Macruz.

A Escolinha de Futebol atendeu mais de 50 crianças e adolescentes.