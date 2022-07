Evento debate energia solar fotovoltaica em Porto Alegre

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de julho de 2022.

A capital gaúcha sediou, no dia 14 de julho, uma edição da Expo Brasil Solar, um dos principais encontros de energia solar do Brasil. O evento trouxe para debate temas como a importância da segurança e medicina do trabalho em empresas prestadoras de serviço para prevenção de acidentes, overload de inversores, mobilidade elétrica, gestão comercial no mercado FV, projetos solares em microgeração, diferenças nas ligas em alumínio, entre outros.

De entrada franca, o encontro teve como missão promover networking e fomentar o desenvolvimento do setor de energia solar fotovoltaica no Rio Grande do Sul. Para conversar sobre os assuntos desta pauta, foram trazidos palestrantes e painelistas como Daniel Belo, CEO do Studio Solar; Daniel Cunha Amara, gerente de projetos especiais e diretor de operações da Gold Energy; o engenheiro Deusomir Junior, Felipe Régis, coordenador técnico e comercial na RB Solar; Hans Rauschmayer, sócio-gerente da Solarize Treinamentos Profissionais; Jonathan Borges, CEO do Clube de Mídia; Ricardo Saraiva, diretor comercial do Edmond Solar; Rodrigo Pereira, presidente da Agesolar, Thallis Carvalho, líder técnico da SolarView PRO e Tiago Cassol Severo, sócio da CGP Engenharia e Consultoria.

O encontro é organizado pela Start Produções, empresa especializada em eventos, que conta com a experiência de mais de 500 horas de eventos realizados, reunindo mais de 100 expositores e 5 mil visitantes em mais de 20 cidades brasileiras.

A próxima edição regional da Expo Brasil Solar ocorre em Goiânia, no dia 11 de agosto, e a agenda ainda percorrerá o país nos próximos meses. Locais e datas podem ser verificados no link: https://regional.expobrasilsolar.com.br

A edição nacional do evento ocorre nos dias 02, 03 e 04 de novembro, em São Paulo. Informações: https://saopaulo.expobrasilsolar.com.br