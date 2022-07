Maioria dos brasileiros busca notícias no ambiente on-line

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de julho de 2022.

Desde que a prensa foi criada por Johann Gutenberg, no século XV, o jornalismo atravessou fronteiras e participou da escrita da história de países de todo o mundo. Assim como outros setores, o segmento evoluiu e se adaptou a diferentes formatos, até chegar ao ambiente digital. Exemplo disso, o The New York Times, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, deixou de ser impresso no Brasil em 2013, o que influenciou os jornalísticos do país a investirem na transição definitiva para o virtual.

Segundo a pesquisa PoderData, realizada de 11 a 13 do último ano, a internet é o veículo mais utilizado pela maioria (43%) dos brasileiros para se informar. Segundo o levantamento, 22% dos cidadãos buscam notícias nas redes sociais e 21% em sites e portais. Em segundo lugar, vem a televisão, com 40% das respostas, seguida pelo rádio (7%), e por outros meios (8%). O questionário telefônico coletou respostas de 2.500 pessoas, de 469 municípios de todos os estados, entre os dias 11 a 13 de outubro de 2021.

Paralelamente, dados da pesquisa TIC Domicílios, realizada todos os anos pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) mostram que a internet foi acessada por 81% da população brasileira no último ano.

Aliás, o Brasil é um dos cinco países mais conectados do mundo, de acordo com um balanço realizado pelo FGVcia (Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Fundação Getúlio Vargas). O país tem mais de 440 milhões de dispositivos digitais em uso, entre computadores, notebooks, tablets e smartphones – o que corresponde a cerca de dois dispositivos por habitante.

Fabrício Vieira, CEO da Lenium – empresa que atua com desenvolvimento de sites jornalísticos com temas prontos – explica que, apesar disso, é comum que jornalistas tenham dificuldade para atuar no ambiente virtual, o que trouxe à tona soluções para facilitar o processo de criar um site de notícias a partir de temas pré-definidos.

“Hoje, a tecnologia permite que os jornalistas atuem como empreendedores e desenvolvam o seu próprio portal de notícias. Na maioria dos casos, os próprios clientes podem escolher as especificidades que o seu site deve possuir, sem necessidade de criação, apenas de instalação da plataforma”, informa Vieira.

Depois disso, prossegue o CEO da Lenium, o jornalista escolhe qual o tema que deseja utilizar e, em menos de dois dias, já pode começar a compartilhar o seu conteúdo em seu próprio espaço on-line.

Para mais informações, basta acessar: https://www.lenium.com.br/