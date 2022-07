5 áreas que mais carecem de trabalhadores qualificados no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de julho de 2022.

Pesquisa aponta que 8 em cada 10 empregadores têm dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados para as vagas ofertadas

Atualmente, o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de países com maior falta de trabalhadores qualificados. Segundo a pesquisa realizada pela consultoria de recursos humanos ManpowerGroup, 81% de todos os 40 mil empregadores ouvidos relatam dificuldades em contratar trabalhadores qualificados para as vagas que são abertas.

Da mesma forma que temos um cenário atual nada animador, também vemos se aproximar um futuro não muito diferente. Afinal, um estudo publicado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) prevê que, até 2023, haverá 401 mil postos de trabalho qualificados no país. Porém, apenas 100 mil, um quarto deles, serão ocupados por profissionais com as qualificações necessárias.

Agora, temos um grande número de posições abertas para trabalhadores qualificados nas mais diversas áreas e indústrias. Portanto, se você está na dúvida quanto a em que tipo de formação investir, preste atenção.

As cinco profissões com mais necessidade de profissionais formados e experientes, segundo o estudo da ManpowerGroup são:

1. Tecnologia da Informação e Dados

Na realidade atual de consumo digital em que vivemos, cada pequena ação on-line pode ser interpretada como dados. Posteriormente, esses dados são utilizados para guiar pequenas, médias e grandes empresas em suas ações e novos desenvolvimentos.

Para realizar esse tipo de trabalho, as organizações procuram profissionais não apenas com formação em Tecnologia, mas também atualizados. Dessa forma, temos em vista que é contínuo o aparecimento de novidades no setor.

2. Atendimento ao Cliente e Front Office

O atendimento ao consumidor é essencial para qualquer negócio e as empresas já perceberam que os profissionais que fazem a frente no contato com os clientes são determinantes. Afinal de contas, esses são os colaboradores que representam a imagem e o nome da empresa.

Portanto, é de se esperar que haja uma preocupação quanto a qualificação e experiência dos trabalhadores que irão exercer esse papel.

3. Logística e Operações

Foi-se o tempo em que a logística de um negócio era vista apenas como o transporte de suas matérias primas e mercadorias. Hoje em dia, o mercado está ciente da relevância de uma boa gestão de operações para o sucesso de um negócio.

O gerente de operações é o profissional responsável por garantir a integração entre as diferentes etapas da cadeia logística. E, caso seja capaz de atingir um ponto de eficiência, ainda atua para a diminuição de custos e fidelização de clientes.

4. Marketing e Vendas

O profissional de marketing, quando bem qualificado, consegue atuar em diferentes posições dentro de organizações. A sua formação e o papel que ocupa é de extrema importância, pois é o responsável por realizar uma comunicação efetiva. Assim, conecta sua empresa com clientes, parceiros e os próprios colaboradores. Além disso, envia a mensagem desejada pelas vias necessárias.

Essa é outra área que está em constante evolução e requer formações complementares. Lembrando que, quando se fala em vendas, não é apenas a venda de produtos e serviços que deveria vir à mente, mas, também, a venda da imagem do seu negócio.

5. Administração e Apoio ao Escritório

Por fim, de nada adiantaria a colocação de trabalhadores qualificados nas demais áreas se aqueles à frente da gestão ficassem para trás. Isso quer dizer que o mercado exige de todos envolvidos na administração e apoio, mais do que um nome, ou uma indicação. Mas, também, uma qualificação e tempo de experiência que fale por si mesma.

Em conclusão, quem busca a recolocação no mercado de trabalho ou até mesmo a sua primeira inserção, estará um passo à frente caso busque formações e experiências em alguma dessas áreas.