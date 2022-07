Com quase 60 anos de atuação, Abecom lança nova identidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de julho de 2022.

A Abecom acaba de lançar uma nova identidade visual. Ao longo de sua trajetória de 59 anos, a empresa acompanhou as mudanças na indústria nacional, impactadas por grandes revoluções tecnológicas. Atualmente, atua como fornecedora de soluções industriais, com foco em programas de manutenção preditiva.

A nova identidade da Abecom reflete, ao mesmo tempo, a evolução da indústria e os valores compartilhados pela empresa desde sua fundação. A logomarca busca retratar o dinamismo industrial, simbolizando os rolamentos em movimento, que estão na base das máquinas e dos processos fabris. Já o desenho de linhas leves dá o tom de modernidade e do avanço tecnológico das soluções da Abecom. E a presença dos rolamentos também remete aos valores mantidos pela empresa desde o início de sua trajetória.

Além do conhecimento adquirido durante sua história, a Abecom é reconhecida pela SFK industrial como sua distribuidora mais premiada no Brasil, e essa modernização de imagem também reflete a influência exercida em seu setor de atuação.

Para Rogério Rodrigues, CEO da Abecom, a mudança de identidade retrata as transformações do setor industrial, preservando a essência da empresa. “Essa nova identidade traduz nosso foco em tornar as indústrias mais eficientes e a produzir mais com menos recursos”, comenta.

Sobre a empresa

A história da Abecom começou em 1963, em uma pequena loja aberta por Antonio de Jesus Rodrigues no bairro do Brás, no centro de São Paulo. Nestes quase 60 anos de atuação, a empresa se tornou a mais premiada distribuidora da SKF industrial no Brasil, posição que mantém há mais de uma década.

A Abecom atende a mais de 200 grupos industriais, representando mais de 1 mil plantas fabris. Além da matriz em São Paulo, a empresa conta com o CD2, localizado na zona norte da capital paulista e o COC (Centro de Operações Compartilhadas), no bairro do Tatuapé. Possui unidades também em Campinas (SP) e Curitiba (PR), filial em Belo Horizonte (MG) e uma loja in company.

Para mais informações, basta acessar: http://www.abecom.com.br