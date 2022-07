FIPAN é vitrine para o segmento de confeitaria e panificação no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de julho de 2022.

O setor de food-service tem um encontro marcado, até 22 de julho, na FIPAN – feira com foco no segmento de Panificação e Confeitaria. Quem passar pelo Centro de Exposições Expo Center Norte poderá conferir produtos e soluções de mais de 350 expositores representando 400 marcas. O setor, com aproximadamente 70 mil padarias em todo o país – 14.040 só em São Paulo -, vive um momento de reinvenção para driblar o aumento de insumos essenciais, como a energia elétrica e o trigo – o cereal é um dos estopins para uma crise mundial com abastecimento e preços afetados pelos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O grupo Barry Callebaut, multinacional fabricante de produtos de cacau e chocolate de alta qualidade , será um dos expositores presentes na feira. A companhia levará suas marcas e apresentará chocolates para panificação. A Cacao Barry terá Drops Forneáveis – drops de chocolate amargo 50% de cacau, ideal para cookies e muffins – e Batôns Boulangers: pequenas barras de 8 cm de chocolate amargo com 44% de cacau, resistentes ao cozimento, podem ser incorporadas em pains au chocolat, brioches e croissants. A Callebaut levará o Chococubes: único chocolate belga desenvolvido exclusivamente para o mundo da panificação. Os cubos de 10 x 10 mm absorvem menos umidade e apresentam um sabor mais intenso de chocolate e não mancham a massa. Já a Sicao apresentará o Cacau 100% em pó – produto livre de açúcar, ideal para saborizar e dar cor de chocolate às preparações diversas, como massas, bebidas e sorvetes -, e Coberturas fracionadas da linha Fácil, nas versões ao leite e meio amargo, um produto específico para banho de pães de mel, bombas, carolinas e raspas para decorações de bolos e tortas.

O grupo também levará a Chocolate Academy, escola de confeitaria da companhia com sede na Avenida Paulista, para dentro da FIPAN. Durante os quatro dias de feiras os visitantes poderão participar de uma grade de aulas no stand oficial da companhia, e no espaço de aula-show da feira, com participação de culinaristas e os embaixadores da marca – os chefs Caio Corrêa e Renata Arassiro. A Barry Callebaut ainda terá no stand um espaço exclusivo dedicado à sustentabilidade com detalhes sobre a parceria da empresa com a Fundação Cocoa Horizons e um teste de rastreabilidade das embalagens de Callebaut, que permitem ao público viajar às origens do cacau.

Serviço:

FIPAN – 19 a 22 de julho

Expo Center Norte – 13h às 21h

(dia 22 encerramento às 19h)

Aulas no stand da Barry Callebaut por ordem de chegada

Das 14h às 19h30

Sobre o Grupo Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com)

Com vendas anuais de aproximadamente 6,9 bilhões de francos suíços (6,4 bilhões de euros / 7,1 bilhões de dólares) no exercício de 2019/20, o Grupo Barry Callebaut, sediado na Suíça, é um dos líderes mundiais na fabricação de chocolate e cacau de alta qualidade – desde o fornecimento e processamento de amêndoas de cacau até a produção dos melhores chocolates, recheios, decorações e compostos. O Grupo gere cerca de 60 fábricas em todo o mundo e emprega uma força de trabalho global diversificada e dedicada de mais de 12.000 pessoas. No Brasil, além da recém chegada marca suíça Carma®, o grupo comercializa chocolates, decorações, recheios e produtos de cacau sob as marcas Sicao (brasileira), Callebaut (belga), Cacao Barry (francesa) e Mona Lisa (marca global de decorações).