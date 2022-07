Startup brasileira lança plataforma que facilita a busca pelo novo automóvel

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de julho de 2022.

A F1Sales, startup de comunicação digital, anuncia a estreia de sua nova plataforma, a ComparaCAR. O site reunirá o maior estoque de ofertas de carro para compra ou assinatura consolidadas dos maiores portais de busca como WebMotors, Mercado Livre, ICarros além de locadoras e fabricantes que oferecem o serviço de assinatura. O objetivo é se tornar o maior portal de busca de carros no país.

O mercado de carros usados bateu recorde no ano passado em unidades comercializadas. Apesar da crescente no setor, o aumento de preços nos veículos e combustíveis fazem com que os interessados em adquirir um auto procurem cada vez mais acertar na hora da compra. Além disso, em 2021 o serviço de carro por assinatura começou a virar moda no Brasil e ainda não havia um site especializado que ajudasse o usuário a tomar a sua decisão.

Pensando nisso, a plataforma traz gratuitamente em seu domínio dados para que os brasileiros escolham seu carro levando em consideração suas preferências de busca.

O ComparaCAR é um MetaSearch (MetaBusca) que consolida todas as ofertas dos portais do segmento automotivo. Antes, o potencial comprador era obrigado a contar com informações de conhecidos, e gastava horas pesquisando na própria internet, que muitas vezes não apontavam as informações e esclarecimentos que ajudariam a definir a melhor opção para cada um.

Através da tecnologia de comparação de valores, o usuário poderá conferir se o valor proposto é um bom negócio ou se está acima da média de preço e qual é a diferença entre elas. Também será possível rastrear o modelo de carro mais econômico, trazendo a eficiência energética e consumo de combustível do selo do Inmetro, além do ranking comparativo entre os concorrentes. Outros filtros como a conectividade com o celular (Apple CarPlay e Android Auto) poderão ser usados por quem acessar o serviço gratuito.

Assim que o usuário realizar a sua escolha, estará a um clique do portal anunciante para finalizar a sua transação.

“O portal contará com o primeiro Metasearch de motocicletas do Brasil e assim como os aplicativos de paquera, o portal terá com o CarMatch, que permite ao usuário encontrar recomendações de ofertas e modelos que mais se adequa ao seu perfil em poucos passos.”, explica Lewkowicz.

Além da economia financeira, a experiência digital do usuário, que cresceu após a pandemia, permite maior velocidade e poder de decisão na hora de sua escolha. O site e as mídias sociais da marca ainda contarão com conteúdos sobre carros do Brasil.

Mais informações:

https://comparacar.com.br

https://www.instagram.com/comparacar_oficial/

https://www.facebook.com/ComparaCarOficial

https://twitter.com/Compara_car

https://www.linkedin.com/company/comparacar/