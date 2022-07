Leite vegetal pode contribuir para baixar o colesterol ruim

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de julho de 2022.

Mesmo quem não tenha restrição alimentar ou não seja adepto ao veganismo, pode gostar de saber que o leite vegetal contribui para o controle dos níveis de colesterol.

Alessandra Luglio, nutricionista e consultora científica da A Tal da Castanha, explica que o consumo excessivo de gorduras saturadas e trans são um dos motivos para a alteração do colesterol ruim. “O colesterol é um tipo de gordura presente em alimentos de origem animal, como carnes, ovos, laticínios, além de produtos ultraprocessados como biscoitos, salgadinhos e comidas congeladas”, diz.

Entre as doenças relacionadas ao excesso de gordura no nosso organismo estão os problemas relacionados ao sistema cardiovascular, como insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, entupimento de veias e artérias e infarto.

A boa notícia é que adotar hábitos mais saudáveis pode ajudar na prevenção da patologia ao incluir na rotina uma alimentação mais equilibrada que priorize frutas, verduras e legumes, evitando alimentos gordurosos, com excesso de sal e açúcar, além de algum tipo de atividade física.

Para quem não gosta de grandes mudanças, o ideal é fazer substituições pontuais, como a troca do leite comum pelo vegetal. “Sem lactose ou colesterol, as bebidas vegetais trazem diversas vitaminas em sua composição, a exemplo do leite de castanhas. A bebida é rica em ômega-9 e gorduras saudáveis que atuam diretamente na saúde do coração, cérebro e na modulação da imunidade, além de auxiliar no funcionamento do intestino, no controle do apetite e no equilíbrio dos níveis de colesterol”, explica a nutricionista.

Entre seu pool de vitaminas e minerais, estão o manganês, magnésio, zinco, selênio, fósforo, potássio e algumas das importantes vitaminas do complexo B. Pelo fato de a composição não ter nada de origem animal em sua composição, o produto apresenta baixo teor de gordura saturada e tem um índice glicêmico menor, sendo indicado, inclusive, para quem deseja diminuir alguns dígitos na balança.

Além de adicionar o leite vegetal ao cafezinho, a bebida é também uma boa alternativa para o preparo de receitas, vitaminas e smoothies. “Enquanto o leite de vaca varia apenas em relação ao teor de gordura e à presença de lactose, a categoria dos vegetais é vasta em sabores e nutrientes para atender quem deseja ter uma alimentação mais limpa”, lembra Alessandra.

Atualmente, o mercado de bebidas oferece rótulos variados que atendem a diversos gostos. O consumidor hoje consegue encontrar facilmente leite à base de castanha de caju e outros que misturam amêndoas, coco e castanhas-do-Pará, por exemplo. Para essa categoria em específico, vale a pena priorizar os produtos com lista de ingredientes reduzida. Ou seja, sem gomas, conservantes, adição de açúcares, adoçantes, aromatizantes e espessantes em sua composição.