Mercado de TI deve crescer 14,3% em 2022 no Brasil

* Por: DINO - 25 de julho de 2022.

A Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) divulgou em relatório recente que a expectativa de crescimento do mercado brasileiro de TI em 2022 é de 14,3%. Em uma escala global, o mercado de TI deve crescer 6,4%.

De acordo com a pesquisa, intitulada Brazilian Software Market Study – Overview and Trends 2022, o mercado de TI em 2021 cresceu 17,4% no Brasil, e 11% no mundo inteiro. Dessa forma, o mercado brasileiro de TI foi avaliado em US $ 45,7 bilhões no ano de 2021.

O relatório subdivide o mercado em três segmentos: hardware, que corresponde à maior fatia, com 57,67% do mercado (US $ 26,3 bilhões); software, que vem em segundo lugar, com 24,65% (US $ 11,3 bilhões); e, por fim, serviços, que correspondem a 17,67% (US $ 8,1 bilhões).

Sudeste mais forte; Setor de finanças investe mais

A região do país que mais investe em TI é a região Sudeste, que representa 62,68% do montante. Em seguida, aparecem o Sul (13,63%), Centro-oeste (11,46%), Nordeste (8,91%) e Norte (3,33%).

Quanto à segmentação de mercado, o setor de Finanças aparece como o maior investidor em TI em 2021, ocupando uma cota de 25,9% do volume investido em software + serviços durante o período estudado. Os setores de Serviços e Telecomunicações (25,58%) e Indústria (19,64%) também aparecem com destaque.

América Latina

O relatório aponta que o mercado de TI na América Latina alcançou US $115 bilhões em 2021. Dessa forma, o Brasil representa 40% do mercado da América Latina (US $45,7 bilhões). Após o Brasil, o México aparece como maior mercado investidor de TI, representando 20% da América Latina (US $ 23 bilhões), seguido da Colômbia, que corresponde a 9% (US $ 10,2 bilhões) e da Argentina, com 8% do mercado (US $9,2 bilhões).

“O mercado de serviços de RPA está mais aquecido do que nunca. Com pequenas e médias empresas buscando soluções de software para otimizar fluxos de trabalho, abriu-se um oceano azul de possibilidades para prestadores de serviços de TI que estão buscando diversificar o portfólio. A pesquisa em questão endossa o que já sabíamos sobre o mercado de TI brasileiro”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing da ElectroNeek, empresa de software RPA.