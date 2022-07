Por que ter uma assessoria jurídica empresarial?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de julho de 2022.

O trabalho de um escritório de advocacia dentro de uma empresa é o de prevenir conflitos, e conhecendo-se a estrutura do poder judiciário no Brasil, a burocracia e a morosidade dos processos, existe um anseio do ambiente empresarial por medidas preventivas. “Uma assessoria jurídica responsável não trabalha para que o processo exista, pelo contrário, trabalha para evitar situações que cheguem ao poder judiciário”, afirma o advogado, mestre e doutorando em Direito Empresarial, Marcos Nunes.

De acordo com o advogado, existe um amplo aspecto da assessoria jurídica empresarial que usa como ferramenta o direito empresarial para, justamente, evitar o desgaste com processos judiciais. “Para instrumentalizar isso tudo, utilizamos elementos do direito civil, como obrigações contratuais, e trazemos à responsabilidade do direito penal, bem como elementos do direito tributário e do direito administrativo, assim, com base nessas ferramentas, criamos um ambiente empresarial juridicamente saudável”, disse.

Uma boa assessoria jurídica se traduz em prevenção, contudo, em determinados casos o conflito é inevitável e, efetivamente, deve ser conduzido ao poder judiciário uma tomada de decisão. “Entretanto, na grande maioria dos casos, nós conseguimos de forma extrajudicial e preventiva, evitar que algo chegue ao poder judiciário para ser decidido”, afirma.

Empresas de sucesso têm amparo judicial e extrajudicial permanentes para continuar crescendo. “A essas organizações, o escritório de advocacia Marcos Nunes confere a orientação adequada para garantir a sua funcionalidade dentro dos padrões legais e com o suporte para a condução de soluções mais assertivas para o desenvolvimento do seu negócio ou patrimônio”, afirma.