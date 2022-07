Séruns especiais são os novos aliados da beleza

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de julho de 2022.

Manter a pele jovem, bonita, livre de manchas, acne, oleosidade excessiva ou ressecamento depende muito da atenção dedicada a ela diariamente. O maior órgão do corpo humano é um revestimento que protege todo o organismo e, para ajudar a cuidar dele com mais eficácia, existem fórmulas especiais, desenvolvidas para atender a cada especificidade da pele. Entre elas estão os fluidos concentrados, com princípios ativos e de rápida absorção, conhecidos como séruns, que prometem um rosto naturalmente mais saudável e cheio de viço.

Segundo a farmacêutica Nanci Kui, que também é responsável técnica da indústria farmacêutica Croma-Pharma, quem tem cuidados básicos com a pele como: limpar, tonificar, hidratar e usar filtro solar evita doenças dermatológicas e o envelhecimento precoce. “Nesse sentido, o filtro solar é parte essencial e deve ser reaplicado pelo menos três vezes ao dia, mesmo que não haja exposição ao sol, já que, as luzes artificiais também são prejudiciais à pele. Um tratamento específico, com a aplicação dos séruns, indicado para a necessidade da pele, também deve entrar na rotina”, explica.

A farmacêutica ainda afirma que esse tempo de dedicação ao autocuidado tem inúmeros benefícios, que vão desde a aparência até uma maior sensação de bem-estar e felicidade. “É um espaço que a pessoa deve cultivar exclusivamente para ela, onde estará fortalecendo a autoestima e a autoconfiança. Porque se sentir bem com a aparência também nos torna mais satisfeitos com a vida. Essa sensação é da pele para fora”, comenta.

“Já temos no Brasil uma gama de produtos desenvolvidos com alta tecnologia e que estão adequados para a pele e o clima do país. Os ingredientes são cuidadosamente selecionados e de eficácia comprovada. A aplicação contínua dos séruns, por exemplo, garante uma pele mais iluminada, firme, suave e com linhas finas e rugas menos aparentes. O uso associado, como por exemplo para a manutenção do procedimento estético realizado em consultório, potencializa os resultados do tratamento”, finaliza Nanci Kui.