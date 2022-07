Tecnologia na saúde transforma e facilita a experiência do usuário

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de julho de 2022.

Com a correria do dia a dia, as pessoas buscam alternativas que customizem o tempo e as tarefas em diversos segmentos, e para isso as inovações tecnológicas têm sido fundamentais e transformado a experiência do usuário. Segundo pesquisa da Tic Domicílios 2021, o acesso à internet nos domicílios brasileiros cresceu 7%, de 74%, em 2019, para 81% em 2021, e 46% desses usuários estão comprando ou usando e-commerce, seja pedindo delivery de comida, assistindo a filmes ou ouvindo músicas por meio de serviços de streaming, utilizando aplicativos, e outros, demonstrando que os serviços online são tendências em crescimento no Brasil e no mundo.

No segmento de saúde, não é diferente, e segundo dados divulgados pela International Data Corporation (IDC- 11-2020), o investimento em tecnologias no setor de saúde na América Latina deve atingir US$ 1.931 milhões até 2022, ou seja, 10 bilhões de reais. Seguindo essa tendência mundial, as Healthtechs na área de saúde estão crescendo e investindo para oferecer muitas possibilidades ao usuário, como aplicativos de saúde para agendamento online de consultas e exames, inteligência artificial, telemedicina e outras plataformas e ferramentas criadas para transformar e facilitar a experiência entre paciente e médico visando melhorar o atendimento.

O CEO da Healthtech Medprev Online, Cleber Medeiros, que vem investindo em tecnologias para agendamentos online de consultas e exames e em um sistema para cadastro de médicos, comenta que a tecnologia veio para ser um meio de acesso à medicina neste pós-pandemia, tornando-a mais acessível para a população pelas facilidades que se apresentam. “Essa evolução tecnológica está trazendo facilidades na área médica, pois todos usam aplicativos para buscar ou se conectar a serviços, ainda mais impulsionadas pela pandemia, que colocou em evidência a importância do cuidado e manutenção da saúde.

Segundo Medeiros, a crescente procura da população por esta modalidade de serviço digital na área de saúde é uma forte tendência no mercado. “É uma forma de utilizar os benefícios da tecnologia para facilitar aos usuários o agendamento de consultas e exames, de forma rápida e prática.

As facilidades do universo digital estão cada vez mais incorporadas ao dia a dia das pessoas que com apenas um toque no celular conseguem acessar sites ou aplicativos e agendarem consultas ou exames, sem enfrentar burocracia.

