Beleza natural impulsiona indústria de cosméticos

* Por: DINO - 26 de julho de 2022.

Após décadas de dependência de chapinhas, alisamentos e químicas para se enquadrar em um padrão de beleza, as mulheres estão cada vez mais assumindo seus cabelos naturais. Essa mudança, detectada em pesquisa do Google BrandLabs ainda em 2017 com aumento de 232% nas buscas pelo tema, continua em alta.

A aceitação da própria beleza nem sempre é fácil, como afirma a jornalista Isolda Monteiro “Por diversas vezes tentei fazer a transição capilar, mas sempre desistia porque na época tinha a crença de que, pra ser aceita, principalmente no trabalho, tinha que estar de cabelo alisado e escovado”.

O isolamento imposto pela Covid-19 se tornou um catalisador para essa descoberta “A pandemia foi um divisor de águas, como fiquei um ano em home office, o cabelo cresceu e quando percebi dava para cortar tirando todo o alisado” reflete Monteiro.

Novos produtos facilitam a aceitação dos cachos

Um dos fatores que contribuem para a aceitação dos cabelos naturais vem da indústria de cosméticos, que sentindo a necessidade desse novo público desenvolveu fórmulas adequadas para este nicho. Uma ampla variedade de produtos chega às prateleiras todos os anos e traz inovações aliando a tecnologia ao naturalismo que também é uma busca recente no mercado.

Juntamente com os novos produtos, veio também a necessidade de ensinar como tirar o máximo de aproveitamento dos cremes e shampoos, para dar continuidade do tratamento do salão em casa. É o que afirma o terapeuta capilar Pietro Trindade “não adianta o produto ter excelentes diferenciais, é preciso ensinar o processo de aplicação para extrair o melhor dele”.

Para impulsionar o desejo pelos produtos através do uso correto, as indústrias estão investindo em setores voltados para a educação do seu público, um exemplo é a D’Arco Professional, que mantém o terapeuta capilar Pietro Trindade e o visagista Robson Trindade, percorrendo o País auxiliando profissionais a usarem os produtos de beleza e bem-estar. “Nosso objetivo é levar informações que vão facilitar a utilização correta de todos os produtos da marca, potencializando a ação de beleza e tratamento”, destaca o terapeuta.