O que significa a internet 5G para o Brasil?

* Por: DINO - 27 de julho de 2022.

Desde o último dia 6 de julho, a internet 5G está disponível em Brasília. A capital federal foi escolhida para estrear a mais moderna conexão de internet, podendo ser até 100 vezes mais veloz do que a habitual. Um filme, por exemplo, que levaria cerca de 35 minutos para ser baixado na conexão 4G, não demorará mais que 21 segundos para ser descarregado com conexão em 5G.

Em outras palavras, será reduzida a latência, que significa o tempo gasto entre o comando e a resposta. O círculo que transmite a ideia de que o conteúdo está sendo carregado está com os dias (ou segundos) contados. Vantagens em tempos de transformação digital no mundo corporativo poderão ser percebidas especialmente na qualidade das videochamadas e na exibição de conteúdos, como cursos, palestras e workshops.

Outro impacto positivo poderá rapidamente ocorrer no mercado da Internet das Coisas. Assistentes como a Alexa já atendem a comandos de voz com extrema precisão e um único comando pode reduzir a iluminação da casa, trancar as portas, ligar o aquecedor, fechar as janelas entre outras automatizações.

Outros setores que podem vivenciar rapidamente a revolução da 5ª geração da internet são a telemedicina e o agronegócio. Médicos poderão fazer consultas online com muito mais qualidade, bem como procedimentos especializados, como endoscopias e ultrassonografias, além de realizar cirurgias complexas com extrema conectividade, velocidade e estabilidade.

Já o agronegócio poderá beneficiar-se do 5G e, consequentemente, aumentar a disponibilidade de alimentos. Satélites, drones e colheitadeiras conseguirão estar conectados e comunicar-se entre si.

Porém, os riscos podem estar à altura das oportunidades. É o que alerta Edmar Araujo, presidente-executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB). Segundo ele, a inovação inspira muito mais cuidado com a segurança das redes. Bandidos virtuais poderão invadir as casas sem que para isso precisem ir até ela, já que uma conexão sem segurança significará uma residência sem fechaduras.

“Estamos a falar de obrigatória revisão do uso de algoritmos e de criptografia. No Brasil, ainda se trata estas questões com determinada irresponsabilidade, e todos os dias dados pessoais vazam numa escala aparentemente incontrolável, com especial preocupação para aqueles que estão em posse dos poderes públicos. Não estaremos a falar de informações pessoais sensíveis sendo vendidas na internet, mas de hábitos de consumo e comportamento de famílias inteiras à disposição de estelionatários, assaltantes e sequestradores”, diz Araujo.

“A notícia da chegada da internet 5G é ótima. Mas é preciso manter os olhos bem abertos sobre o comportamento de quem, por lei, tem a obrigação de nos proteger”, completa.