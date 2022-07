Saiba como as ferramentas de CRM podem contribuir com o sucesso das vendas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

Vender é muito mais do que oferecer produtos ou serviços. Vender, antes de tudo, é se relacionar. Não há equipe de vendas bem-sucedida sem um relacionamento de longo prazo com seus clientes.

Como em muitas ocasiões esses profissionais lidam com centenas ou até milhares de clientes, a ferramenta CRM se mostra a mais funcional para esse tipo de gerenciamento.

É preciso levar em conta que todo o processo de vendas gera diversos dados. Desde o primeiro contato até a conversão, são inúmeros bate-papos, envios de propostas e documentos. Arquivar todo esse material em diferentes plataformas, além de atrasar o trabalho da equipe de vendas, pode até mesmo atrapalhar o cumprimento das metas.

Com as informações espalhadas por diferentes planilhas e softwares, muitos vendedores podem, por exemplo, esquecer de fazer algum contato ou até mesmo perder um dado fundamental para fechar a venda.

Em contrapartida, o CRM pode contribuir no sucesso de vendas ao unificar todas essas informações em um só lugar. Sem sair do software, o vendedor pode conversar com os clientes, analisar os pedidos, verificar as metas, programar o envio de e-mail marketing, gerar relatórios e muito mais.

Abaixo, em destaque, estão as principais aplicações da ferramenta de CRM para empresas.

1 – Organização

O processo de vendas deve ser simplificado ao máximo, tanto para quem compra como para quem oferece um produto ou serviço. Portanto, para vender mais, é preciso estar organizado.

Nada pode irritar mais um cliente do que perceber que um vendedor desconhece a solução oferecida ou não reconhece o histórico dele de compras. Um bom profissional de vendas não precisa ter tudo na ponta da língua, mas responder o quanto antes todos os questionamentos do cliente é fundamental.

Os usos da ferramenta de CRM para empresas, nesse sentido, são perfeitos para auxiliar o time de vendas. Por meio do software, é possível que os vendedores acompanhem todas as interações com o cliente. A plataforma pode ser acessada de maneira remota, o que facilita todo trabalho de conversão.

Outro benefício para a organização de dados proporcionado pelo CRM é a indicação sobre onde o cliente está na jornada de compra. Ao analisar o funil de vendas, o vendedor sabe exatamente se o cliente ainda está conhecendo a solução ou se está pronto para receber uma oferta.

Saber o momento do cliente é vital para que o processo de vendas seja finalizado com sucesso.

2 – Oportunidades

Toda equipe de vendas deve buscar novas oportunidades de mercado. Afinal, nem sempre o cliente virá até a empresa. É preciso analisar onde e quando o vendedor deve realizar qualquer investimento de tempo e de recursos. E nada como a ferramenta para ajudá-lo nesse processo.

O software consegue indicar o desempenho dos vendedores, e apontar em qual momento eles alcançaram maior sucesso. Já o funil de vendas é excelente para apontar quais clientes estão no topo do funil, e quais estão na base. De acordo com essa informação, a equipe de vendas sabe exatamente o momento certo para prospectar ou capturar novos leads.

A ferramenta oferece ainda alertas para que nenhum cliente fique sem o retorno esperado. Por outro lado, os gerentes de vendas têm a oportunidade de analisar em quais pontos a equipe não obteve bom desempenho. Ao verificar o que pode ser melhorado, o time de vendas tem a chance de criar novas oportunidades para vender seus produtos ou serviços de maneira inovadora.

Por meio do CRM também é possível analisar o que agrada ou não a clientela. Com essas informações, acessadas facilmente na plataforma, é possível otimizar algumas soluções ou também criar novos produtos e serviços.

3 – Projeção de vendas

Qualquer equipe de vendas sabe que não se pode vender de maneira uniforme o ano todo. Uma empresa de chocolates, por exemplo, entende que nos meses da Páscoa e do Natal, respectivamente abril e dezembro, as vendas serão maiores. Já no período do verão, entre janeiro e fevereiro, a procura por chocolates será bem menor.

Essas nuances ocorrem em qualquer mercado. Em alguns casos, como o setor de turismo e chocolates, são mais perceptíveis. Em outros, como a venda de peças para automóveis, a queda ou aumento nas vendas é mais sensível. Portanto, nesses casos, contar com uma ferramenta de CRM e relacionamento entre clientes é vital.

Isso porque fazer a projeção correta pode definir o sucesso ou o fracasso de um negócio. Uma indústria de autopeças, por exemplo, necessita de uma previsão do time de vendas. Essa informação é fundamental para a compra de insumos, contratação de novos funcionários, organização dos turnos na fábrica, entre outras ações.

Já o time de marketing, por meio dos dados apresentados no CRM, pode reconhecer qual o melhor momento para criar uma nova campanha e alavancar as vendas em meses em que os resultados têm a tendência de ficarem abaixo do esperado.

Portanto, o CRM é também uma fonte de pesquisa inesgotável para que qualquer empresa, independentemente do porte, possa trabalhar melhor suas estratégias e obter muitas vendas.