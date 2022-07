ABEINFO reúne fornecedores de tecnologia em mais uma edição do RPA & AI Congress

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de julho de 2022.

A Associação de Empresas e Profissionais da Informação (ABEINFO) promove a 11ª edição do RPA & AI Congress – um dos maiores eventos de multimercados sobre a área no Brasil, que acontece nos dias 9 e 10 de agosto, no Rio de Janeiro. A organização do evento aguarda mais de 300 participantes, entre os principais fornecedores, consultores, especialistas da indústria e usuários do mercado global. O encontro vai promover o debate e a troca de experiências sobre a força de transformação do RPA como ferramenta digital.

O conteúdo do congresso está alinhado com as principais tendências do ramo de informação e visa direcionar toda a cadeia do setor, que apresenta ampla expansão – especialmente após a pandemia. Em 2020, no Brasil, o segmento de TI cresceu cerca de 22,9% e obteve investimento de R$ 200,3 bilhões. Segundo dados da pesquisa Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências, o país subiu uma posição no ranking mundial da área – da 10ª colocação para a 9ª – e se manteve líder no setor latino-americano, com 44% de participação.

Nesse cenário, o RPA & AI Congress busca estimular o aquecimento da área e viabilizar material para apoiar a expansão e fomentar a captação de novos profissionais, bem como debater a melhoria na prestação de serviços, o aumento da produtividade e a redução de custos.

Este ano, o evento conta com 25 palestrantes, 12 horas de conteúdo e 30 expositores. Os temas englobam estudos de casos de organizações líderes em todo o mundo e abordam como as empresas estão utilizando de forma efetiva o RPA, somado à computação cognitiva e à inteligência artificial.

Um diferencial dessa edição é a parceria com a Jornada Colaborativa, que vai levar para cada participante do congresso um exemplar do livro Jornada RPA & Hiperautomação, lançado este mês pela editora Brasport.

O congresso conta ainda com coquetéis de relacionamento no fim do dia, tarde de autógrafos com a presença dos 16 autores do livro e sorteio de um patinete elétrico para todos os participantes.

Serviço

RPA & AI Congress

Data: 9 e 10 de agosto de 2022.

Local: Hotel Prodigy Santos Dumont.

Endereço: Av. Almirante Silvio de Noronha, 365 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

Inscrições: https://iima.com.br/rpa-rio-de-janeiro/





Sobre a ABEINFO

A Associação de Empresas e Profissionais da Informação (ABEINFO) é um núcleo associativo do Instituto Information Management e conta com dez objetivos claros. Os segmentos de empresas e profissionais que fazem parte do escopo de abrangência da ABEINFO estão principalmente ligados à organização e guarda de documentos, BPO e serviços de gestão da informação. Integram também essa lista fabricantes, distribuidores e revendas de multifuncionais, scanners e outros produtos e equipamentos de TI, desenvolvimento de software para gerenciamento de informações e automação de processos, empresas e profissionais ligados ao outsourcing de impressão e TI. Para mais informações, acessar: https://abeinfobrasil.com.br/.





Informações à imprensa

NB Press Comunicação

Tel.: 55 11 99419-5757

E-mail: [email protected]