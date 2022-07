Força do mercado de franquias no Brasil: passo a passo ajuda a crescer

* Por: DINO - 28 de julho de 2022.

O mercado de franquias no Brasil vem sendo a opção de negócios mais escolhida pelos empreendedores brasileiros. Perante uma crise mundial, diversos segmentos veem a saída para crescimento e expansão no ramo franchising.

Durante a pandemia de Covid-19 no ano de 2021, o setor de franquias teve aumento de 10,7% no faturamento segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising). “O momento de crise fez com que tais gestores recorressem a mudança de hábitos e criação de novas estratégias de trabalho. Toda franquia nasce para crescer de forma contínua, se a mesma não se adequa as mudanças, sejam elas de mercado ou de cultura, ela cumpre seu objetivo número 1, ela não escala.”, diz Etiene Rocha, especialista em expansão e crescimento de franquias.

O período pós-pandemia reforça a necessidade de fazer o novo, mas a inovação sempre foi o pilar de crescimento em relação ao mercado convencional. Deste modo, a franchising brasileiro tem aplicado novas modalidades de negócios que aprimoram seus processos e as induzem a escalar. Segundo dados da ABF, o mercado de franchising brasileiro é um dos mais estáveis com seu crescimento contínuo, obtendo um aumento setorial de 5% no quarto trimestre de 2021.

O crescimento no ramo franchising é percebido após a crescente de faturamento no ano de 2020 para 2021, tendo um salto positivo de R$56,6 bilhões de reais. No total o crescimento do ramo está 9,1% maior que o ano de 2020.

A associação brasileira de franchising conta com um crescimento ainda maior para o ano de 2022, de acordo com a associação o faturamento deve passar de R$ 201 bilhões no ano de 2022.

E quais são as projeções e estratégias para esse mercado que vem crescendo tanto nesse momento?

O primeiro passo dado por franquias que estão buscando crescimento está sendo a centralização de informações e dados. Para ter uma gestão fluida, muitos estão buscando uma plataforma que suporte todos os setores e processos em um único lugar.

O segundo passo da estratégia de escala é organizar seu time e processos com a ajuda da automatização e agilidade. Segundo uma pesquisa feita pela empresa AdaptWeb Tecnologia, que atua no ramo de aceleração de empresas e franquias há 15 anos, a automatização através do GRPRO Infinite nas redes e franquias fez com que as mesmas tiveram um aumento de 18% de produtividade, levando os gargalos e insatisfação dos clientes a nível zero.

O terceiro passo é aprimorar a experiência do franqueado, desde a integração até o processo pós-venda. Hoje, as franquias diversas franquias tem essa vantagem com o GRPRO Infinite, a primeira plataforma do mercado que permite que a integração de novas unidades sejam 100% automatizado e visível para o franqueado acompanhar de perto, impactando o mesmo em todo o processo.

O quarto passo, é um processo comercial bem definido, onde nenhuma oportunidade de negócio é perdida. O CRM tem sido a estratégia usada para organizar o time comercial e aumentar de faturamento sem precisar fazer a contratação de novas pessoas ou investir fundos em uma agência.

“Vemos que as redes e franquias que mais estão crescendo são aquelas que estão se organiza, a franquia que faz da tecnologia sua aliada, não tomará outro rumo a não ser o crescimento contínuo”, finaliza Etiene Rocha.