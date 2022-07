Por que incluir seguro viagem no planejamento das férias?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de julho de 2022.

Com o mês de julho, vem as férias escolares e, para muitos, a possibilidade de viajar. De acordo com o estudo “As primeiras férias escolares pós-flexibilização”, realizado pela fintech Trigg, 43% dos brasileiros pretendem viajar durante o período. Segundo os participantes, o Nordeste (45%) é o destino mais buscado, seguido pelo Sul (12%). Viagens internacionais estão nos planos de apenas 5% dos cidadãos no período.

O avião foi indicado como o meio de transporte preferido por 45% das pessoas, seguido pelo carro próprio (25%) e ônibus (15%). O balanço também mostra que a maioria (64%) dos entrevistados pretende aproveitar as férias para descansar, enquanto 38% querem conhecer paisagens naturais e 28% têm planos de visitar amigos e familiares. A pesquisa entrevistou 5.130 indivíduos.

Para Federico Siri, presidente da Universal Assistance Brasil – que, recentemente, relançou seguro multiviagens -, os números são positivos e apontam para a retomada do turismo, passada a fase mais crítica da pandemia de Covid-19.

Siri considera o planejamento essencial para que tudo corra bem durante as férias. “Para tanto, é importante a adoção de algumas medidas, e é aí que ganha destaque a contratação de um seguro viagem, por exemplo. O serviço garante coberturas para qualquer problema de saúde, extravio ou atraso de mala, além de cobertura em caso de diagnóstico para Covid-19, entre outros”.

Ele conta que, com a chegada das férias escolares e o aumento da procura por viagens, as empresas do setor têm percebido o aumento na procura pelo seguro. “A crescente adesão ao seguro viagem foi impulsionada, ainda mais, por conta da percepção dos brasileiros que mudou ao longo do período da pandemia. Desde então, os viajantes se conscientizaram ainda mais sobre a importância do serviço”.

Saúde não tira férias

Segundo Federico Siri, um dos pontos mais buscados pelos turistas que aderem ao seguro viagem é a possibilidade de garantia de atendimento médico em qualquer país, seja presencial ou remoto, via aplicativo, sem ter que pagar nada por isso.

“Via de regra, as empresas que operam com a modalidade oferecem todo o atendimento médico por meio da rede credenciada. O serviço pode fazer a diferença para um turista que precisa de um atendimento para alergia, por exemplo, em um país como os Estados Unidos, onde o atendimento para um turista sem seguro viagem pode sair caro e atrapalhar todo o planejamento”, afirma.

O presidente da Universal Assistance Brasil acredita que, mesmo com o avanço da vacinação no Brasil e no mundo, os cuidados em viagens ainda serão necessários. “Para garantir que as viagens de férias continuem seguras, os viajantes deverão priorizar produtos com cobertura para Covid-19”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: www.universal-assistance.com