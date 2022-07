Grupo Leonora traz 400 lançamentos na Feira Escolar Office 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de julho de 2022.

De 31 de julho a 03 de agosto acontece a Feira Escolar Office, principal evento de negócios e produtos para Papelarias, Escritórios e Escolas das Américas. O evento é mais que oportuno para lançamentos da temporada de volta às aulas e todas as novidades do setor.

O evento conta com presenças de diversos nomes do setor, entre eles alguns com mais de três décadas de atuação. O Grupo Leonora, por exemplo, tratará de inovação a partir da exposição de acessórios conhecidos como mochilas, estojos e lancheiras, além de itens para informática e celulares.

Para mais informações sobre o evento e toda a programação planejada, basta acessar o link: https://www.escolarofficebrasil.com.br/

Feira Escolar Office 2022

Datas: de 31 de julho a 3 de agosto

Evento: Presencial, endereço: Expo Center Norte; Rua José Bernardo Pinto, 333. Vila Guilherme Guilherme – São Paulo – SP

Horário: Domingo a Terça | 11h às 20h | Quarta | 11h às 18h

Custo: Gratuito