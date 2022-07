Influencers, realities e casos reais: Lakesia adota estratégia de storytelling

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de julho de 2022.

Lakesia já é uma marca conhecida no mercado quando o assunto é micoses de unha. De acordo com a própria Genomma Lab, farmacêutica detentora da marca, Lakesia ganhou mais de 50% de sell-out, conquistando market share mês após mês.

Mesmo com o constante crescimento da marca, as ações de marketing continuam intensas, trazendo estratégias que chamam atenção no segmento. Apenas nos últimos meses, a marca já esteve presente em um reality show, case real em programa matutino e realizou uma ação com influenciadora da ficção, na novela “Todas as Garotas em Mim”. Em todas essas ações, Lakesia tem apostado na emissora Record TV, onde todas as marcas do grupo Genomma Lab também têm anunciado.

Reality show: SPA de Lakesia no Power Couple Brasil

Para mostrar como as ações cotidianas podem ser prejudiciais à saúde das unhas, Lakesia promoveu diversas atividades para os casais do programa no último dia 16, com provas em que os casais tiveram que lavar louças, jogar bola, tirar etiquetas, embrulhar presentes e plantar flores.

Cada casal teve 10 minutos para realizar as atividades às quais foram designados por sorteio e, após esse período, todos os participantes do reality ganharam um dia de SPA para cuidar dos pés e das mãos, além disso, as celebridades também receberam um kit completo com produtos de Lakesia que poderão levar para casa.

Após o fim da atividade, a Mansão Power ganhou o Espaço Lakesia, um local para cuidar das mãos e pés até o final da edição.

Casos reais: merchandising no quadro “Você e o Doutor”

Outra ação de inserção de produto se deu no programa Hoje em Dia, durante o quadro “Você e o Doutor”. Após o Dr. Sproesser abordar os transtornos que as micoses podem causar.

Após a chamada da apresentadora, a audiência confere um VT com Renata Alves, que acompanha o tratamento real de uma pessoa comum, mostrando quais são os efeitos.

Lakesia na ficção

Além disso, a marca especialista no cuidado das suas mãos e pés fez uma ação em “Todas As Garotas em Mim”, novela da Record TV que mostra a trajetória de Mirela Werner, uma adolescente de Florianópolis que sonha em ser influenciadora digital.

Todos os meses, Lakesia envia um kit com produtos para algumas influencers que se destacam no ramo da moda e beleza, e sua ação com a jovem Mirela não poderia ser diferente. A marca especialista no cuidado com as suas mãos e pés, surpreendeu a influenciadora, enviando um kit de produtos para a jovem, em uma ação semelhante à estratégia de marketing de influência que adotou na vida real.

Além disso, a marca ainda conta com diversos comerciais diariamente na programação do canal da Record TV.