Um dos maiores eventos de computação das Américas debate democracia e inclusão

29 de julho de 2022.

Em uma sociedade onde a tecnologia permeia todos os ambientes da convivência humana, qual é a importância de debater seu uso enquanto ferramenta para construção de um ambiente democrático e inclusivo? É com esta pergunta em mente que centenas de pessoas vão se encontrar em Niterói (RJ).

O 42º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC), realizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e organizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), terá nesta edição a temática “Empoderamento Digital: O Papel da Computação na Construção de uma Sociedade Inclusiva e Democrática”, e fica cada vez mais fácil de perceber porque o tema se tornou tão proeminente.

“Os algoritmos das redes sociais são capazes de prever e influenciar comportamentos. Os bancos são capazes de identificar tendências a partir de inteligência artificial. As cidades já conseguem coletar dados de maneira a predizer e evitar catástrofes. São só alguns exemplos de como, em variadas áreas de nossas vidas, a Ciência da Computação está definindo a forma como a sociedade se organiza”, diz Flavia Bernardini, professora do Instituto de Computação da UFF e uma das organizadoras do 42º CSBC.

O congresso tratará, de fato, de variados temas. Composto por 10 eventos base e 15 eventos satélite, a programação de 6 dias de evento tem nessa temática um norteador que irá interagir em palestras, workshops e até hackathon, reunindo pesquisadores, profissionais e entusiastas da computação.

Esta edição ganha contornos ainda mais especiais por ser a que marca o retorno ao presencial desse que é o principal congresso científico da área na América Latina.

“A Sociedade Brasileira de Computação conta com mais de 30 mil filiados, que vivem a realidade da produção científica-tecnológica em seu dia a dia. A oportunidade de voltar a se reunir presencialmente traz novas possibilidades de contato, de troca de experiências e saberes que vão além do que o digital pode proporcionar”, garante José Viterbo Filho, também organizador do evento e professor do Instituto de Computação da UFF.

Além das palestras técnicas, o evento ainda contará com sessões plenárias, apresentadas conjuntamente com a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciências (SBPC) e com a Associação Brasileira de Ciência (ABC), levando o debate sobre empoderamento digital para outros campos do conhecimento humano.

Serviço

O que: 42º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação

Quando: 31 de julho a 05 de agosto de 2022

Onde: Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense

Endereço: Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº Campus da Praia Vermelha – Boa Viagem – Niterói / RJ CEP: 24210-346

Inscrições: https://csbc.sbc.org.br/2022/inscricoes/