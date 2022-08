Lawtech utiliza inteligência artificial para indicar clientes a advogados

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 2 de agosto de 2022.

Lawtech é um termo usado para startups que usam tecnologia e software para fornecer serviços que apoiam o mercado jurídico. Essa é uma tendência que vem aparecendo cada vez mais na rotina do profissional de Direito.

Pesquisas do TNS Research mostram que as empresas que se aliam aos avanços tecnológicos para otimizar o tempo nos escritórios cresceram, em média, 60% a mais em comparação às que dispensaram as facilitações da tecnologia e preferiram alguns processos manuais.

A tecnologia utilizada pelo Bragi, uma plataforma que une um software de gestão e uma inteligência artificial, consiste no uso de mais de 80 bancos de dados. A ferramenta tem como objetivo formular o funil de indicações de clientes qualificados para cada advogado, além de ser possível a personalização de acordo com cada nicho de atuação.

“De acordo com os estudos da Agenda 2022, os principais investimentos em tecnologia serão em aplicativos, sistemas e ferramentas de gestão e gestão de dados. A tendência não está somente na área do direito, é uma busca cada vez maior por ferramentas e plataformas para acelerar a produtividade e otimizar o tempo. Plataformas de gestão de clientes facilitam a organização, com acesso a relatórios e insights que auxiliam os escritórios a tomadas de decisão mais ágeis”, complementa o CEO do Bragi, Diego Starling.

Ainda segundo a universidade americana Harvard, clientes vindos através de indicações são 18% mais leais do que clientes adquiridos através de outras estratégias de marketing. Além de possuir um valor vitalício 16% maior, o que aumenta de forma escalável a receita dos escritórios.